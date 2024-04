Több támogatás elbírálásáról is döntött nemrég Ercsi önkormányzatának képviselő-testülete, köztük volt mások mellett az Ercsi Rendőrörs és a Gárdonyi Rendőrkapitányság, valamint a Sina Polgárőr Egyesület kérelme is. Az önkormányzat számára kiemelten fontos feladat a közrend helyreállítása, ezért idén több mint 18,5 millió forint összeget fordít ennek támogatására.

Ehhez kapcsolódóan nyújtott be támogatási kérelmet a Gárdonyi Rendőrkapitányság és az Ercsi Rendőrörs. A gárdonyi szervezet egy új, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabálysértések felderítéséhez is hasznos drón megvásárlására kért támogatást a várostól. A célhoz egymillió forinttal járult hozzá az önkormányzat. Az illegális hulladéklerakatok felderítésében és felszámolásában segítséget nyújt a Flim Elzett Vadásztársaság is, amit az önkormányzat 500 ezer forinttal támogat.

Az Ercsi Rendőrörs 2,5 millió millió forint forrást kért, melyből 1,3 millió forintot szeretnének az idei évben személyi jellegű kiadásokra, a helyi rendezvények biztosításával kapcsolatos túlmunka finanszírozására fordítani. Az ezen felüli 1,2 millió forintot eszközbeszerzésre – iratmegsemmisítő, szünetmentes táp, a szolgálati járművek, illetve a rendőrőrs épületének karbantartása – költene a szervezet. A támogatási kérelmet tárgyaló pénzügyi bizottság a teljes összeg odaítélése helyett egy 1,5 millió forintos támogatásra tett javaslatot, azonban a képviselő-testületi ülés alkalmával több képviselő egybehangzó javaslatára a testület az eredetileg kért összegről hozott pozitív döntést hat igen szavazattal és három tartózkodással.

Az önkormányzat támogatását kérték továbbá a város polgárőr szervezetei is. A Sina Polgárőr Egyesület 600 ezer forint, az Ercsi Polgári Őrség 1,4 millió forint támogatásban részesült. Utóbbi szervezet az önkormányzat támogatását kérte egy új polgárőr gépkocsi beszerzése kapcsán is, erre a célra hatmillió forintot különített el a testület.

A megítélt támogatások mellett a város 2024. évi költségvetése további 6,57 millió forintot szán a térfigyelő kamerákat működtető rendőrök munkájának finanszírozására.