„Ültessünk, hogy élhessünk!" címmel indított országos faültetési programsorozatot a KDNP, hogy felhívja a figyelmet teremtett világunk védelmére, a fenntarthatóság fontosságára és hogy valódi cselekvésre késztessük az embereket, közösséget építve ezzel. Úgy gondolják, hogy aki fát ültet, az felelősen gondolkodik és ténylegesen a hosszútávú célokban hisz. Polgárdiban a nem régen átadott Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde előtti terület adott helyet a program következő állomásának.

Nyikos László, a település polgármestere köszöntő beszédében kihangsúlyozta, aki fát ültet az önző ember nem lehet, hiszen az nem magára hanem a jövőre gondol. Kiemelte, hogy a kormány és a város összefogásában felújított óvoda és bölcsőde előtt zajlik az alkalom, ami megint csak a jövőt szimbolizálja, a jövőbe vetett hitre mutat rá.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

„A 2010 óta tartó Fidesz-KDNP kormányzás alapelve, hogy a természetvédelemben nem ismer kompromisszumot, a legmagasabb szintű jogszabályok és természetes elvárások szellemében cselekszik” – hangsúlyozta Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke a párt faültetési akciójának újabb állomásán. „Csak összefogva védhetjük meg a teremtett világot. Mi, kereszténydemokraták tudjuk, hogy ez a világ nem a sajátunk, kölcsön kaptuk unokáinktól, gyermekeinktől, s vigyázunk rá, hogy ők is élhessenek majd benne. Az akció azt is szimbolizálja, hogy míg a baloldal csupán beszél, a kereszténydemokraták cselekszenek” – mondta a kormánypárti politikus. A beszédeket követően, a polgármester és az alelnök is ásót ragadott, majd három őshonos fát ültettek el az intézmény előtti téren.