A bál célja a szórakozáson túl az volt, hogy a befolyt összegből a Karitasz Csoport nyári táboroztatását segítsék a résztvevők, ahova főként nehéz szociális helyzetben lévő családok gyermekei járnak. A csoportvezető helyettestől, Szloboda Balázsné Krisztinától megtudtuk, nagyon örülnek, ugyanis 200 ezer forint gyűlt össze, amit a gyerekekre tudnak fordítani. A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnék, ha a július 22. és 26. között megrendezésre kerülő nyári táboruk során a gyerekeknek, a napi programok mellett két kirándulást tudnának biztosítani. Mint azt Szloboda Balázsné Krisztina elmondta a múlt hétvégi bálra fellépőkkel is készültek a jelenlévőknek, felléptek a Step and Style Studió táncosai, valamint divatbemutatót tartottak az Ability Fashion modelljei.

A Karitasz Csoport rendezvényeiken túl is szívesen fogadja az adományokat, felajánlásokat, így, aki teheti az a [email protected] e-mail-címen tudja jelezni adakozási szándékát.