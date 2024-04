A vármegyei és fővárosi elődöntők után április 5-én immár tizenkettedik alkalommal került sor a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) szervezésében az egészségügyi szakdolgozók Országos Szakmai Versenyének Döntőjére. Ez egy elméleti és gyakorlati feladatokból álló, a betegellátás körülményeit szimuláló szakmai megmérettetés, melynek már több évtizedes múltja van. Az Országos Szakmai Verseny helyszíne a Lurdy Ház volt.

"Közismert, hogy már a verseny elődöntőin való részvétel is komoly szakmai tudást, felkészültséget igényel, a helyi elődöntőkön versengő 166 csapat (664 fő) közül az országos megmérettetésre már csak az első helyezést elérő 20 csapat juthatott el. Ahhoz, hogy egy ilyen volumenű, színvonalas verseny megvalósulhasson, országos szintű összefogásra van szükség, melyben a kamara 20 területi és 95 helyi szervezete, valamint az egészségügyi ellátó intézmények, kórházak is aktív részt vállalnak. Összefogás nélkül nem lenne országos verseny, és összefogás nélkül nem lennének versengő csapatok sem, hiszen a betegellátás csapatmunka." - fogalmaz a MESZK a Facebook oldalán. Majd így zárják bejegyzésüket: "Ezt az együttműködést hirdetik a vármegyékből és a fővárosból érkező 4 fős csapatok is, ők azok, akik már az elődöntőkön bizonyítékát adták színvonalas szakmai munkájuknak, szaktudásuknak, elméleti és gyakorlati ismereteiknek."

Vármegyénket a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház csákvári, A kastély angyalai-I. Belgyógyászat csapata képviselte, akik negyedik helyen végeztek az országos megmérettetésen.

A csapat tagjai voltak: Bujdosó Eszter, Kis Andrea, Kovács Dóra, Gulyás Máté.