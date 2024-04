A 75. évfordulón a parancsnokság ünnepségen tisztelgett a NATO egységének, együttműködésének és kollektív védelmének tartós öröksége előtt, hangsúlyozva az HQ MND-C-nek a Szövetség értékei és küldetése iránti rendíthetetlen elkötelezettségét. Az eseményen a keretnemzetek - Horvátország, Magyarország, Szlovákia - vezérkari főnökei mellett részt vettek Fejér vármegye és Székesfehérvár vezetői, NATO katonai szervezetek és a Magyar Honvédség képviselői. Az ünnepségen Tibor Králik dandártábornok, a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság parancsnoka mondott beszédet. Ebben többek között úgy fogalmazott, hogy a NATO köteléke, amely az Atlanti Óceán két oldalának nemzeteit köti össze, ma is ugyanolyan erős és életképes, mint amilyen a II. világháborút követő megalapításakor volt. Olyan megbonthatatlan kötelék, ami a földrajzi határokon túlnyúlva a békére, a biztonságra és a fejlődésre törekvés jegyében egyesít minket. Beszédében szólt az elmúlt több mint hét évtized feladatairól és kihívásairól is, melynek során a szövetség létszámát tekintve nem csak megnőtt, de – az emberi élethez hasonlítva – éretté is vált, amely képes arra, hogy alkalmazkodjon és megfeleljen a 21. század kihívásainak, és válaszoljon a fenyegetésekre.