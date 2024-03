Számos nagy település komoly forráshiánnyal küzd, ám a megye legkisebbje, Bakonykútiban egészen más a helyzet. A csupán 170 fős falu képviselőtestülete ellenszavazat nélkül fogadta el az idei költségvetést.

–Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bakonykútinak soha nem volt adóssága, mindig is stabil volt a pénzügyi helyzetünk, de most, a tavalyi évben, rekord mennyiségű helyi adóbevételünk adódott, és ez tovább növelte a meglévő tartalékainkat. Ez egy biztos alapot ad az idei évre és bár 25 év alatt egyszer sem emeltünk helyi, kommunális adót, tavaly bevezettük az idegenforgalmi adót. Az iparűzési adónk csak másfél százalék, pontosan azért, hogy aki teheti, az ne vigye máshová az adóját, persze azon vállalkozásokra gondolok, akiknek a jogszabályok lehetővé teszik. Az idegenforgalmi adót azért vezettük be, mert folyamatosan bővül ez a terület, hiszen ma már öt vendégházunk van–nyilatkozta lapunknak Marics József.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy nagyon féltek az elmúlt években az energia díjaktól, de végül sikerült olyan szerződést kötni a szolgáltatókkal, ami a tőzsdei árakat követi, így az energiaválság sem okozott olyan költségvetési problémákat, amiket ne tudtak volna megoldani.

A megnyugtató, stabil háttér azonban még nem jelent garanciát arra, hogy nem történhetnek váratlan dolgok.

–Ugyanúgy, mint egy szerény jövedelmű családnak, egy kis településnek is hatalmas kockázatot jelenthet akár egyetlen komolyabb, akár váratlan kiadás. Nekünk az egyik ilyen váratlan kiadás lehet, ha valami gond adódik a saját vízművünkkel. Mivel mi vagyunk a tulajdonosok, ha valami történik, akkor az gyorsan elviheti a tartalékokat. Jelentős előrelépés és nagyon pozitív dolog, hogy tudtunk a költségvetésben forrást biztosítani arra, hogy megkezdjük a hidroglóbusz tervezését. Tervek nélkül nem áll velünk szóba senki, ám ha ezek elkészülnek, és írnak ki ilyen fejlesztésre pályázatot, akkor azonnal be tudjuk adni. A tavalyi évben betettük a 15 éves gördülő fejlesztési tervbe a víztorony terveit, ha már úgyis minden vízmű tulajdonosnak kell ilyet készíteni, és kötelezettséget vállaltunk arra, hogy 2024-ben a tervezéshez szükséges forrást biztosítani fogjuk–mondta Marics József.

A költségvetési vita, illetve az elfogadás napján, a testületi üléstől teljesen függetlenül helyszínbejárást tartott a DRV a településen, és előreláthatólag a Szabadság utca északi fele az a hely, ami megfelelő lenne a hidroglóbusz számára.

–A Szabadság utca teteje nem sokkal magasabb, mint a Gagarin utcáé, ám a fővezeték a Szabadság utcában fut, ezért esik arra a választás. Fontos tudni, hogy nálunk két ága van a rendszernek, a két említett utca alatt, és nincs körforgás a vezetékekben. A zárt ágvégekben pangó víz keletkezhet, ami ronthatja az ivóvíz minőségét, ezért a víz szolgáltató úgy készíti el a terveket, hogy a két zárt ág össze lesz kötve, biztosítva a körforgást és kiküszöbölve a pangó vízben rejlő veszélyeket–magyarázta a technikai megoldást a polgármester.

Természetesen nem csak a víz és az energia jelent kiadást a falunak, hanem az intézmények és a hivatal is., azonban Bakonykúti más településekkel közösen tart fent hivatalt, óvodát, szociális intézményt. Ezen intézmények fenntartására érkező állami finanszírozást ki tudják egészíteni saját forrásból, ha szükség van rá.