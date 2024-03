Húsvéti fánkkóstolóval, a tudatos vásárlás témakörében tartott, interaktív előadással, kisállatbemutatóval és a közelgő ünnephez kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal várták az érdeklődőket a Városi Piacra március 21-én. csütörtökön, délelőtt 8 és 12 óra között.

Volt a vásári forgatagban gombaszakértő, az ABA Egyesület tagjai bemutatták, hogyan készül a hagyományos húsvéti fánk. A Borbás kert az Iskola Zöldség Gyümölcs Program keretein belül megkóstoltatta a zöldségeket, és bemutatta a gyümölcslégyártás folyamatát.

A Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága kézműves foglalkozással kötötte le a kicsik figyelmét, akik Viasz Zoltánnal népi hangszereket készíthetnek, de szerepelt a meghívóban az is, hogy Gyetvai Béla főorvos életmód tanácsadással és vérnyomásméréssel várja az érdeklődőket.

A szervezőkkel a szabadtéri fánksütő sátor mellett beszélgettünk.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Nem mérgezhetjük a testünket

–Támogatói vagyunk ennek a rendezvények, ugyanis a magyar mezőgazdaságban a kertészet és főleg a zöldségtermesztés kihalófélben van, emellett maga a piaci struktúra is leáldozóban van. Lassan nincs senki, aki megtermeli azt, amire szükség van. Ha egészséges élelmiszert szeretnénk fogyasztani, ami nem mérgezi meg a testünket, akkor ahhoz helyben termesztett élelmiszereket kell fogyasztani, mert abban kevesebb a vegyszer és kevesebb a szállítás. és a tartósítószer is. Ha ez az ágazat kihal, az lesz, mint a sci-fi filmekben, vagyis bevesszük a tablettát, de annak nincs fogyasztási értéke. A ma ide érkező iskolásokra fontos szerep hárul, ugyanis a legjobb rajtuk keresztül megfogni a szülőket. A felnőtteknek most sokkal egyszerűbb bemenni a nagyáruházba és megvenni az előrecsomagoltat, amit aztán betesznek a mikróba és viszlát. Az egészséges élelmiszer fontos, és ne feledjük el, hogy vannak olyan cégek, aminek élelmiszergyára és gyógyszergyára is van is egyszerre–mondta Kiss Norbert Ivó, a Fejér Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke.

A gyerekseregek a piac minden szintjét elfoglalták, pirosodott a tojás és a népi hangszereknél állva tátva maradt a száj, de kint is nagy érdeklődéssel figyelték az ifjak a gyümölcsprés munkáját, működését.