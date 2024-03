Bálint nap környékén számoltunk be idén először arról, hogy többen a horgászok közül már akkor eredményesen töltötték az időt a Velencei-tónál. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének halőrei szerdán arról számoltak be, hogy a szezonkezdő pontyfogások után igencsak felgyorsultak az események a tavon. Intenzív táplálkozásba kezdett a pontyállomány minden korosztálya, olyannyira, hogy gyakran akadtak olyan horgászok, akiknek egy-egy délutáni próbálkozás alkalmával – nem csak az utánpótlás méretű halakból, hanem a 2-8 kilogramm közötti példányokból is – sikerült tíz-húsz darabot fognia. Sok jelentkezett a felkínált csalikra az 55 centiméter feletti „retúrok” közül is, nem egy 8-10 kilós, illetve afeletti súlyú potykával találkoztak a szerencsésebb sporttársak. Ezeket a halakat a Velencei-tó horgászrendje szerint természetesen vissza kell engedni a vízbe.

Szerdán kecsegéket telepített a Dunába a HOFESZ

Fotó: HOFESZ

A halőrök tapasztalatai szerint a kárászok és a keszegfélék étvágya egyelőre még nem elég jó, egyértelműen a pontyhorgászok lehetettek elégedettek az elmúlt időszakban. A napokban több 25-30 centiméter körüli süllő fogásáról is érkezett hírt, ezek a példányok a keszegezés közben felkínált csonticsokrokat kívánták meg. Figyelem: süllőre és más rablóhalra jelenleg szigorú tilalom van érvényben a Velencei-tavon! A vízállás egyébként szerdán este Agárdnál 140 centiméteren volt, ami a szezon további részére gondolva már ígéretes vízmennyiséget jelent.

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége arról adott hírt, hogy a hosszú hétvége közeledtével telepítéseket végeztek több hozzájuk tartozó horgászvíznél: a Nádor-csatornánál, a Fehérvárcsurgói-víztározónál, valamint Sárszentmihályon. A cél az, hogy biztosan eseménydús legyen a horgászat. Szerdán a Dunába gyönyörű, két kilogramm átlagsúlyú kecsegék érkeztek. Az összesen 300 kilogrammnyi hal három helyszínen: Százhalombattánál, Adonynál és Dunaújvárosnál került a folyóba.