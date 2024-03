A Texas állambeli Fort Worthban március 13-17 között megtartott nemzetközi gasztronómiai eseményen közel 600-an versenyeztek. Mint arról hírt adtunk, a KGB BBQ-csapatának barbecue- és grillmesterei a Steak Cookoff Association (SCA) arany ticketes meghívásával és Székesfehérvár városának a támogatásával jutottak ki Fort Worth-i világversenyre. Turanitz Gergő a meghívásos steaksütő verseny elődöntőjében, a saját csoportjában a 15., míg Loncsár Andris a 30. lett. Ez nagyon jó eredménynek számít, viszont minden csoportból csak a tíz legjobb jutott a döntőbe.

Gergő és Andris a Fort Worth-i világversenyen

Fotó: KGB BBQ

Versenyzőink a X. Steaksütő Világbajnokságon való részvételüket értékelve lapunknak a következőt mondták el: „Sok pozitív tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk. A tanulság az, hogy Amerikában még mindig az amerikaiaké a steaksütés világa, de Európa zárkózik fel. A döntőbe három európai is bejutott, s egy holland a világbajnokság harmadik helyezettje lett. A világbajnoki címen először osztozott egy amerikai nő és férfi, így most már elmondhatjuk, hogy a nők is sikeresek a steaksütésben.”