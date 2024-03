Az elnök beszámolójával kezdődött a Csókakő Várbarátok Társaságának közgyűlése a település kultúrházában. A vezető, Csöngedi Károly összefoglalóját éppúgy elfogadta a tagság, mint az azt követő 2023-as gazdasági beszámolót, melyet Vasutáné László Mária adott elő.

Az építkezés mindig drága, a várak, műemlékek építése pedig különösen, így természetesen a legtöbb szó a forrásokról esett.

Bár borúlátó az elnök, Csöngedi Károly, de nem csügged a társaság. Ha nem is tudják lépíteni a falakat, omlani nem hagyják

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

–Több irányban is elindulunk, és az önkormányzat megemelte az idei évben a támogatást, annak ellenére, hogy mi sem állunk túl jól. Vannak a kötelező feladatok, azok magasabb prioritást élveznek, mint a többi. A vár építése, karbantartása vállalt feladat, vagyis csak a kötelezők után jöhet a sorban. Pedig a falak fölé kellene tető, ami védené az építményt, és nem mellesleg kialakulhatna egy gyilokjáró is. Az apró javításokat meg kell oldani, hogy állagromlás ne legyen, emellett össze kell fogni, és bízni abban, hogy eljön újra az az idő, amikor lehet tenni valamit. Fontos, hogy addig is startra készen kell lenni–fogalmazott Fűrész György polgármester, aki a fehér palástos lovagok között foglal helyet a közgyűlés ideje alatt.

Az eseményen Ilku Máté, a Fejér Megyei Szent István Király Múzeum munkatársa is jelen volt. Látogatásának elsődleges célja az volt, hogy bemutatkozzon, illetve, hogy lássa, hogyan is alakul és működik egy várbarát civil szervezet. Ilku Máté a Kincsesbánya területén található Vaskapu vár megmentését szorgalmazza, és ebben támogatóra lelt a csókakőiekben, ugyanakkor némileg elkeserítő is lehetett a látogatása, látván, hogy milyen nehezen is működik ezen a területen a finanszírozás.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Régóta állnak a munkálatok és a csókai vár jelentős része tájidegen tető alatt van. Ennek miértjéről kérdeztük az elnököt.

–Konyha, istálló, kovácsműhely, vagyis egy teljes élet fel van tárva az alsó várban, ahová még bejutott a lovaskocsi. Való igaz, a tetők rondák, de ha nem lennének, már összedőltek volna a falak. Minden már csak arra vár, hogy rendbe lehessen tenni, hogy be lehessen menni, de most minden áll, és nem tudjuk, hogy lesz-e erre valaha pénz? Forrást nem kapunk, a saját pénzünket meg nem tehetjük bele, mert engedély kell–mondta Csöngedi Károly, aki hozzátette:

–Az állami támogatások, elmaradtak. Ami pénzek voltak, azok úgy néz ki elmentek arra, hogy folytassák, esetleg befejezzék a megkezdett nagyobb várakat, míg ezeket a kisebbeket hanyagolják. Nekünk az a célunk most, jelen pillanatban, hogy megőrizzük annak az állagát, amit eddig sikerült felépíteni–nyilatkozta a civil szervezet vezetője.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Mint megtudtuk, az állagmegóvás nem is olyan könnyű feladat, és nem csak azért, mert nincsen szakember aki vállalná, és mert sok pénzbe kerül, hanem a műemlékvédelmi előírások miatt is.

–A kőfalakat úgy kell rakni, hogy azok tetején kiálló köveknek és mélyedéseknek kell váltania egymást, hogy folytatása következik, vagyis, hogy ha emelni akarják a fal magasságát, az új kőfal hozzákössön a régihez. Ám régóta nem emelkednek a falak, viszont a gödrökbe beleül a víz és a fagy dolgozik, és szépen lelöki a kiálló részeket, vagyis a fal bomlik. A kápolna fölötti részen, ahogy fölmegyünk a fellegvárhoz, egy fél négyzetméternyi faldarabot omlasztott le az erózió. Ezt most gyorsan orvosolnunk kellett ragasztós anyaggal, hogy ne omoljon le a többi falszakasz is az ominózus helyen–mondta Csöngedi Károly.

A várbarátoknak tehát nincs más dolga, mint megőrizni a lelkesedésüket és eddigi eredményeiket, pontosabban van még egy dolguk, ugyanis elfogadták Ilku Máté meghívását, így a csókakői lovagok nemsokára beveszik egy látogatás erejére a Vaskapu várat.