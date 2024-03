Kávéházi hangulat, korabeli életérzés és természetesen magyar kokárda várja azokat, akik a Róna József Művelődési Házba nyitnak mostanában Lovasberényben. Láda-Handa Edina, a művelődési ház vezetője a feol.hu-nak elmondta: a Pilvax Kávéház ötlete természetesen március 15-e apropóján jött:

Fotó: Láda-Handa Edina

- Talán onnan is, hogy a Művelődési Ház aulájában van egy becsületkasszás kapszulás kávéfőző. Ezt a hozzánk betérő felnőttek nagyon szeretik és a gyerekeknek is van kakaó kapszula, ihatnak egy meleg kakaót, ha kedvük tartja. Most egy kicsit hangolódva a nemzeti ünnepre találtuk ki, hogy egy hangulatos kis teret adunk a Pilvax kávéháznak. A körasztalok adottak, a zöld székek a művelődési ház mazsorett oktatója, Barna Anikó által kerültek a birtokunkba, a többi dekorációs elem saját készítésű. Az aulában a mai naptól kézműves foglalkozásokkal és rejtvényekkel várjuk az érdeklődőket – árulta el a művelődési ház vezetője.

Fotó: Láda-Handa Edina

Délelőtt a Csicsergő Óvoda Maci és Napocska csoportja volt a ház vendége, akik pártát, huszárcsákót, a fiúk kis bajuszt készíthettek, valamint öltöztetős menyecskét és huszárt, lovas 3D papír maketteket alkothattak. Az egyik kisteremben pedig az 1848-as eseményekhez kapcsolódó kiállítást tekinthetik meg a látogatók.

Fotó: Láda-Handa Edina

- A kávézó mellett egy fogason Bocskai öltönyzakót, sima fekete zakót, kalapot, a lányok kötényt és kendőt próbálhatnak fel. A kellékek segítségével pedig korhű fotókat készíthetnek. Szerencsések vagyunk, hiszen az iskola és a helyi óvodák is nyitottak a programjainkra, nem beszélve a családokról, akik mindig örömmel fogadják a kezdeményezéseket. A megemlékezés március 14-én tartjuk a Művelődési Ház nagytermében, ahol a Róna Mazsorett csoportja, a Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 5. osztálya, valamint az iskola énekkara ad műsort. A megemlékezést követően lovas kísérettel egybekötött fáklyás-zászlós felvonulással sétálunk el a Hősi emlékműhöz egy koszorúzásra. Úgy gondolom, ezekkel a dolgokkal méltóképpen emlékezünk nemzeti hőseinkre.