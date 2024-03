2023-ban volt 200 éve, hogy Petőfi Sándor megszületett. Az emlékévről Gárdonyban is megemlékeztek, sőt, egy még korábbi köztéri változás kapcsán is szóba került Petőfi Sándor. Erről Tóth István polgármester még 2023 januárjában számolt be a lakosságnak, amikor elárulta: „Agárdon, a Petőfi Sándor utca főúti csatlakozásánál álló Gárdonyi Géza mellszobrot 2019-ben felújíttattuk és áttelepíttettük a Gárdonyi utcába.”

Éppen ezért a Petőfi utcai park üres volt s felújításra várt. A város vezetője akkor tájékoztatta a gárdonyiakat: a képviselő-testület még korábban döntött is arról, hogy Petőfi Sándor mellszobrot készíttet – itt megjegyezve, hogy „Ellenzéki képviselőtársaink most sem tagadták meg önmagukat, nemmel szavaztak.”

A mellszobrot Hermann Zsolt szobrászművész készítette, akinek nevéhez a városban több alkotás is köthető. Ő készítette például A halászó kisfiúés az Áldozat című szobrokat is. A Petőfi Sándor mellszobor tehát a Balatoni és a Petőfi utca kereszteződésében kapott helyet, itt lesz az ünnepélyes avatása is március 14-én 16:30-kor. Az esemény során megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójáról is. Az ünnep alkalmából Kossuth nótát hoz a Kákics zenekar, majd pedig a grdonyi és agárdi iskolások mondanak Petőfi verseket. Őket követi Tóth István polgármester szoboravató beszéde, majd pedig leleplezik Hermann Zsolt Petőfi szobrát. A Kákics zenekar ünnepi műsorát követően pedig Lábadi Zoltán, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója mond ünnepi beszédet. A hivatalos ünnepség 17:20-kor koszorúzással ér véget. Ezt követően a Nemzedékek Házában a Kákics zenekar ünnepi táncházával folytatódik az este.