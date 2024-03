– A rendezvényt a szokásos közös bemelegítéssel nyitotta Hegedűs Anikó fitneszedző, majd a legfiatalabb korcsoport 400 méteres futamával vette kezdetét a Nyuszifutás. A szülők egy része hangosan biztatta gyermekét, akik frissen, vidáman érkeztek be a célba. Másrészük pedig a gyerkőcökhöz csatlakozva futott egy kicsit, hogy ezzel is példát mutasson nekik – számolt be a húsvéti közösségi futásról Soós Tamás testnevelő tanár.

Az aprónépet az 1 kilométeres távot teljesítő futók követték. Nekik már nagyobb energiát kellett befektetniük a megfelelő eredményhez, de mindenki gond nélkül megoldotta ezt a kihívást az ifjak közül.

Miután a futók, kocogók beérkeztek, a két kisebb korcsoportot Kissné Müller Alexandra művelődésszervező elindította a tojáskereső attrakcióra. Senki sem volt annyira fáradt a futás után, hogy ne tudjon össze-vissza cikázni a park területén belül, lelkesen keresve a különböző helyeken elrejtett csoki- és fatojásokat.

Mindeközben a nagyobb iskolások, majd a felnőttek is elkezdték saját köreiket róni a futóversenyen. A fiatalok 2 kilométert, míg a felnőttek 4 kilométert teljesítettek biztonságos körülmények között, köszönhetően az Úrhidai Polgárőrségnek.

Közben szaporán fogyott a frissítő szörp és a finom keksz, amelyet segítő anyukák kínáltak a népes seregnek. Miután mindegyik csapat beérkezett a célba, a szervezők kiosztották a befutó érmeket. Kicsik és nagyok örömmel álltak sorba, hogy átvegyék méltó jutalmukat a sportos napért.

Az esemény végén Soós Tamás megköszönte a résztvevők jelenlétét. Különösen annak örült, hogy ilyen sok gyermek látogatott ki a rendezvényre, és reményét fejezte ki, hogy még találkozik mindenkivel a következő sportos családi programokon, amelyeket szervezőtársaival hamarosan meghirdet a falu hírcsatornáin keresztül.