Néhány hete még régi relikviákat kértek azon felnőttektől, akik valaha a móri Petőfi Sándor Általános Iskola falai között végezték a nyolc osztályt. Azóta már összerendeztek egy egészen komoly kiállítást amit a 250. születésnapon be is mutattak. Persze nem csak a régi dolgokból összeállított tárlattal és a vendégül hívott előjárókkal, politikusokkal, vendégekkel ünnepelték meg az iskola alapítását, hanem színvonalas műsorral is. Járták a táncot, fújták a hangszereket és persze volt ének és vers is.

Fotó: Hrubos Zsolt

Az iskolát 1774-ban alapították, de csak 1973-ban vette fel a lánglelkű költő nevét, és lett Petőfi Sándor Általános Iskola. Az erről mesélő márványtáblánál koszorúz helyeztek el az ünnepnapon.