A Lukács evangéliumában olvasható, angyali üzenettel készülnek a Sárszentmiklósi Református Gyülekezetben a húsvét ünnepére. Vásárhelyi Bálint lelkipásztor elmondta, különösen Jézus Krisztus halálával és feltámadásával foglalkoznak majd az ünnep alkalmával, csütörtöktől egészen hétfőig! A lelkipásztortól megtudtuk, a csütörtöki ünnepi Istentiszteleten vendég igehirdető érkezik majd a közösségbe, Horváth Zsombor személyében, aki a Károli Református Egyetemről érkezik, és nem is annyira vendég, hiszen a gyülekezet tagja. Az igehirdetésének központi témája pedig, Jézus Gecsemáné kertben való imádkozása lesz majd. Nagypénteken és szombaton is lesz igehirdetés természetesen, és akkor is várják a testvéreket a gyülekezeti ház nagytermébe, míg húsvét hétfőn pedig legátus érkezik, szintén a Károli Egyetemről, Kis Soma személyében. Szokás szerint Úrvacsorai alkalmakra is hívogatják az ünneplő közösség tagjait, a vasárnapi és a hétfői Istentiszteleti alkalmakon megterítve vár mindenkit az úr asztala és a bűnbocsánat lehetőségének áldott alkalma.

Dr. Vásárhelyi Bálint - Lelkipásztor

Fotó: BOKA