Szili István földrajz-biológia szakos, nyugdíjas tanár Kövek és történetek című kiadványa mögött egy egész élet szenvedélye áll. Tudását, hobbiját, gyűjteményét és történeteit gyűjtötte szűk keretek között egy csokorba e nagy tudású székesfehérvári pedagógus, akinek a „Völgy-híd” Természetvédelmi Alapítvány segített a munka megjelentetésében. Olvasmányos, magával ragadó stílusban mutatja be a kövek, kavicsok történetét, melynek bemutatójára ezúttal igen sokan voltak kíváncsiak. A fehérvári Széna téri könyvtár megtelt érdeklődőkkel – kollégákkal, természetvédőkkel, volt tanítványokkal -, mert mindenki első kézből szerette volna hallani a kövek történeteit. Nem is csalódhatott a közönség: Szili István ezúttal is „szóra bírta” a legkülönlegesebb képződményeket is.

