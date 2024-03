– Nehéz szavakba önteni, amit érzek. Talán a hála, ami leginkább megfogalmazódik bennem – emelte ki a dégi jótékonysági bál megálmodója, Mudri Erzsébet.

A köszönet és a hála hangján szólt a főszervező, Mudri Erzsébet.

Fotó: Kizlinger Elizabet

– Az a sok jó ember, akik egytől-egyig kivették a részüket az esemény megszervezéséből, hogy régi kollégáimat és kislányukat támogathassuk. A helyi általános iskola színházterme megtelt érdeklődőkkel, a tombola jegyek pedig csak fogytak és fogytak, hiába volt vagy kétezer darab, szinte mind elkelt. Összesen hetven értékes tárgyat sorsoltunk ki, köztük tizenhárom vouchert, két tortát és két sajttálat is vidékünk ízeivel. Büszke vagyok arra, hogy mi dégiek is össze tudtunk fogni! Mindemellett hálás is vagyok mindenkinek, aki kivette a részét a munkából, különösképpen Tóth Imréné alpolgármester asszonynak, aki minden nap szentelt az idejéből arra, hogy minden a lehető legtökéletesebb legyen. Köszönöm barátaimnak, ismerőseimnek, hogy segítettek a nemes célért. Jó szívvel tölt el, hogy megszervezhettem és ennyivel hozzájárulhattam a család életéhez – fűzte hozzá a szervező.