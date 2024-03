Generációk lakhelyéül szolgál Hantos község

A községet és a közösséget is meghatározó, régóta ott lakó vagy tősgyökeres hantosiakat kérdeztük meg: mit gondolnak a településről?

Nagyné Gombos Katalin

Fotó: Elekes Gergő / Fejér Megyei Hírlap

– Születésem óta a településen élek, sőt a családom generációk óta itt él. Szeretjük ezt a helyet a nyugodtság és a faluközösség miatt, a segítségükkel egyfolytában fejlődünk, épülünk-szépülünk – nyilatkozott lapunknak Nagyné Gombos Katalin, a Hantosi Gesztenyéskert Óvoda és Bölcsőde vezetője, aki hozzátette, a közösség ereje megmutatkozik abban is, hogy az óvodai csoportok mindig telítettek.

Fett Istvánné

Fotó: Elekes Gergő / Fejér Megyei Hírlap

– Nagyon jó kis közösség van itt Hantoson, nagyon jó emberek lakják ezt a falut, kedvesek és befogadók. Nagyon jó itt lakni, semmi esetre sem költöznék el innen – fogalmazott Fett Istvánné, a helyi nyugdíjasklub vezetője, aki megosztotta velünk, hogy 1948 óta lakik a településen. Mint megtudtuk, az általa vezetett nyugdíjasklub 1981-ben alakult, melynek azóta is oszlopos tagja. – A világháború után jöttünk ide, akkor még csak gazdasági épületek voltak Hantoson. Nem voltak itt lakások, így a pusztán laktunk, szerteszét a falu körül. Először 1958–59 környékén kezdtek építkezni itt az emberek, és szépen lassan belaktuk a falut. A gyerekeim is kirepültek már innen, így már egyedül élek itt 37 éve – mesélt egy részletet a falu történetéből az idén 95. születésnapját töltő, idős asszony.

Koncz Ferenc

Fotó: Elekes Gergő / Fejér Megyei Hírlap

– A faluban működnek kultúrcsoportok, például tánccsoport is, melyben jelen pillanatban 3 generáció is együtt táncol. Működik népdalkör, aminek oszlopos tagja vagyok, én mindennek a motorja vagyok itt, ez az életem – fejezte ki érzéseit Koncz Ferenc, a helyi civil egyesület vezetője, aki tősgyökeres hantosiként több éven át képviselőként is segítette a falut. 25 évig dolgoztam itt a termelőszövetkezetben, majd középiskolai tanárként, összesen 50 év munkaviszonnyal mentem nyugdíjba. A fiam már elköltözött innen, de a lányom még mindig velünk lakik. Ők is itt nőttek fel, és remélem, hogy majd az unokáimat is ide hozzák vissza felnőni – pityeredett el a faluhoz való kötődéséről mesélve Koncz Ferenc.

