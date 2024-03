Ahol az élet még most is kicsit eltér a megszokottól

Az odaadás és szeretet, amellyel a helyiek saját településükről mesélnek, egyszerűen magával ragadó. Szeretnek itt élni, mert itt élni jó, mert itt megvan minden, amire szükségük van: öröm, boldogság, színes porták és persze élet.

Boka Aranka

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Beloiannisz a környék legszebb települése, meséli Boka Aranka, aki hatvan éve került ide, tizenkilenc évesen. – Amikor bejöttem először a faluba, az első néni, akitől útbaigazítást kértem, nem tudott magyarul, kézzel-lábbal mutogatott – emlékezett Aranka néni, aki harminchat éven át tanított a beloianniszi iskolában. Mint elmondta, nagyon szerette a gyerekekkel töltött időt, megünnepelték a magyar és a görög ünnepeket egyaránt.

Gakisz Jorgosz

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Így nőtt fel Gakisz Jorgosz, harmadik generációs görög származású, beloianniszi fiatalember is, mert mint meséli, mindkét kultúra fontos volt a családjában, így is nevelték őt a szülei. Nagypapája a falu egyik alapítójaként érkezett a Fejér megyei községbe, így édesapja még teljesen görög volt. Ám az apuka már magyar lányt vett feleségül, ahogyan végül Gakisz Jorgosz is.

Karta Maria

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Karta Maria szintén „szerelmes” a községbe, s mint mondja, a templom mellett érdemes megnézni a kis hatos házakat, a dombot, melynek tetejére épült a település, valamint a teret, ahol a lakosság gyakran összegyűl a platánfasor alatt.