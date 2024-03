Vidám és egyben ünnepi hangulatú alkalomra készülnek szombaton az úrhidai szabadidő parkban. A főszerepben a nyuszik lesznek majd, hiszen számtalan eseményt terveznek a szervezők az ünnep szimbolikus állatához kötődően. A sportokat kedvelők, és a mozogni vágyok regisztrálhatnak a nyuszifutásra, több távot is lehet teljesíteni, korcsoportoktól függően a 400 métertől a 4 kilométerig.

Akik kevésbé a futás, inkább a tojáskereső játékba szállnának be, azok is izgalmas programban vehetnek részt, és mindössze egyetlen feladat vár rájuk, követniük kell a nyuszik nyomát a park területén, és valószínűleg mindegyik nyom egy-egy húsvéti tojás rejtekhelyéhez vezeti majd a résztvevőket. Természetesen nem maradhat el a gyerekek és talán a felnőttek számára is kimondottan kedves alkalom a nyuszi simogató sem, erre is lesz majd lehetősége a rendezvény látogatóinak. Végül pedig, a szervezők keresik a település legszebb tojását, a tojás szépségverseny keretében, amire a helyszínen lehet majd nevezni a saját készítésű remekművekkel.