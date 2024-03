Hatalmas szív rajzolódott ki szerdán este a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes leánykollégium Gyümölcs utcai épületén, melyet nőnapi szerenádnak szántak a fiú kollégisták a lánykollégium lakóinak, sőt, az arra járó hölgyeknek is.

- Legalább harminc éve szervezi a József Attila Kollégium ezt a szerenádot – árulta el a feol.hu-nak Borók László, a kollégium igazgatója. A fiúk már jóval az időpont előtt elkezdik a felkészülést erre a nem mindennapi eseményre, ugyanis énekelnek is ezeken az alkalmakon a lányoknak. A most szerda esti eseményen is felcsendült a 67-es út , A nyolc óra munka és még az Afrika című szám is, mégpedig hangosítás és gitár játék kíséretében. Ezt az előadást a lányok egy hatalmas szívvel hálálták meg kollégiumok épületén.