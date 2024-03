Kulturális vonások

„Évtizedes hagyományai vannak Csákváron a kultúrmunkának, olyan emberek lakják ezt falut, akik mindig is vonzódtak a művészetek felé, becsülete és helye is volt mindig a falu életében. Különösképpen a színjátszást kedvelték, s hosszú ideig a csákvári műkedvelők álltal színre vitt népszínművek elégítették ki a közönséget” – adta hírül az 1964. március 13-án megjelent hírlap. Mint írták, „bár ma Csákváron neves színjátszógárda nem tevékenykedik, mégis színesebb és élettel telibb a kultúrmunka mint bármikor is volt.” Mayer János, a kultúrotthon igazgatója a lapnak elmondta: a színjátszók helyét átvette az irodalmi színpad, amely alig néhány hete alakult egyelőre tizenöt fiatallal. Első kisebb műsorukat a nagy költők asszonyokról szóló verseiből állították össze, meglepetésként nők napjára. Emellett egészen fiatal, alig egy hónapos múltra tekinthetett vissza akkoriban az ifjúsági klub is, amelynek műsorában legelsősorban az ifjúságot érintő problémák voltak túlsúlyban: legutóbb a magatartás és a modernség volt a vitatéma.