A politikába való bekerülése majdnem azonnal az egyetem befejezése után történt, és négy évig tartó önkormányzati képviselői munkáját követően a falu vezetőjévé választották. Most, 18 évnyi szolgálat után, Csete Krisztián egy merész, ugyanakkor megfontolt döntést hozott: a 2024-es választáson nem indul újra a polgármesteri posztért.

A döntés nem volt könnyű. A község leköszönni készülő vezetője a kezdetektől fogva teljes szívvel és lélekkel Csórnak szentelte magát.

– Láttam minden árnyékos oldalát ennek a munkának, de volt bennem egy jobbító szándék. Totál kezdő voltam – osztotta meg gondolatait Csete Krisztián pályája kezdeti szakaszáról. Az elképzelések és a valóság nem mindig voltak összhangban, de mint mondja, ennek ellenére sosem veszítette el a hitét abban, hogy javítani kell, ahol csak lehet.

– A legfontosabb tapasztalásom az az, hogy az ember nem tud jót tenni, de meg kell próbálnia – mondja a polgármester, aki büszkén tekint vissza arra, hogy mindig igyekezett túlnőni önmagán, hogy másokért tevékenykedjen. Idealizmusa és a realitás közötti örök harc sem riasztotta vissza, mint inkább motiválta, hogy ha kell keményen, olykor pedig finoman, de mindig kitartóan küzdjön az elképzelt célokért.

Csete Krisztián számára a polgármesterség nem csak sikerekről szólt. Szembe kellett néznie a kudarcokkal, a csalódásokkal és azzal a keserű igazsággal is – ahogy fogalmaz – nem lehetett a saját hazájában próféta. A kritikák és a "bezzeg a másik településen..." típusú összehasonlítások ellenére sosem vesztette el azt a meggyőződését, hogy a munkájának van értelme.

– Mindig több kellett. Mindig azt érezték, hogy valamiről lemaradnak – emlékezik vissza a polgármester a lakosok egy részének hozzáállására.

Ennek ellenére Csete Krisztián számos sikert is könyvelhet. Talán a legnagyobb eredménynek tartja a civil közösség felépítését a településen.

– Nem volt Csóron közösség... Ma már eljutottunk arra a szintre, hogy civil oldalról a falu elérte kapacitásának a maximumát – mondja büszkén. De ez a változás nem jött volna létre nélküle és csapatának elszánt munkája nélkül, akik képesek voltak összefogni az embereket, motiválni őket, hogy aktívan részt vegyenek a település életében.

Amikor arról kérdeztük, mi volt a legnehezebb ebben az egészben, így válaszolt: "El lehet fáradni 18 év alatt? Abszolút! És nem fizikailag." Ez a fáradtság, a kimerültség vezetett végül ahhoz a döntéshez, hogy nem indul újra.

– Ne csináljunk belőle presztízskérdést, ne várjuk meg, hogy az emberek mondják ki. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor nem a feladathoz, hanem a hatalomhoz ragaszkodunk – mondja elgondolkodtató őszinteséggel.

Csete Krisztián azonban nem tervez teljesen elszakadni a település vezetésétől. A képviselő-testületben szeretne továbbra is aktívan résztvenni, hogy tapasztalatával továbbra is támogassa a falut. Egyúttal új kihívások is várják: a Csóri Kertészet, amely már 13 éve az élete része, mostantól még nagyobb figyelmet kap. A zöldségtermesztésre és a vállalkozás további fejlesztésére koncentrálva szeretné biztosítani, hogy az eddigi eredmények ne csak megmaradjanak, hanem tovább is növekedjenek.

Csete Krisztián története nem csak egy polgármester búcsúzása, mint inkább egy új fejezet kezdete. Egy olyan fejezeté, amelyben a múlt tapasztalatait felhasználva új tervek és álmok várnak megvalósításra, mind személyesen, mind a közösségben. Hagyatéka – a kitartás, a közösség iránti elkötelezettség és a változás iránti vágy – tovább él Csóron, inspirálva a soron következőket, hogy tovább építsék azt az összetartó közösséget, amelynek az alapjain 18 éven át munkálkodott.