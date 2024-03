Botanikai séta lesz a Károlyi-kastély parkjában március 17-én, vasárnap, 14 órától 15:30-ig. A közel kétórás kirándulás során felfedezhető a 22,5 hektáros történeti kert, amely egyben természetvédelmi terület is. Nemcsak park történetét, a frissen telepített növényeket vagy a 100-170 éves meglévő őshonos és egzóta faállományt mutatja be a sétavezető, Györök Orsolya, hanem a csónakázó tavat és a gloriett-et is.