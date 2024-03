- A szarvasok a több méter magas kerítésen is átugranak, így őket nem biztos, hogy sikerül távol tartani a sírkerttől, de a vaddisznók már nem tudnak bejutni a sírok közé – állapította meg Krausz János, Gánt polgármestere a munkálatok végén, amiből az a következtetést vonható le, hogy van annak hátránya is, ha egy település gyönyörű, természetközeli környezetben fekszik. Mint kiderült, a környező erdőkben élő vadak gyakran látogatják a gánti temetőt, ahol ugyan nagy károkat nem okoznak, a sírköveket nem bántják, de bosszantó, amikor lelegelik sírokra ültetett virágokat, növényeket.

A polgármester szerint a kerítés kicserélésével egyelőre lezárultak a temetői munkák, ahol két éve a Magyar falu programban nyert támogatásból újították fel a ravatalozót, majd tavaly ősszel a temető alsó bejáratát térkövezték le az önkormányzat és az Erasmus Plus keretein belül érkezett német diákok közös munkájával. A kerítés is bőven megérett a cserére, így utolsó lépésként az önkormányzat saját forrásból most azt is megcsinálta. Krausz János hozzátette, nem régen a Vérteserdő Zrt-vel karöltve a kápolnapusztai temető bedőlt, tönkrement kerítését is megcsinálták és kijavították a temetői keresztben, illetve a zászlótartóban esett viharkárokat is.