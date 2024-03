A II. világháború végén a Rác utcában kivégzett tizenkét székesfehérvári polgárra emlékeztek március 23-án, szombaton délelőtt. A tragédiában elhunyt férfiak emléke előtt koszorúzással, majd gyászmisével tisztelegtek a Szerb Ortodox Templomban. A háború árnyéka vetül éppen Európára, sok ország vezetője szó nélkül vezetné nemzetét akár a pusztulásba is, és sokan rémülten és jogos aggodalommal már a harmadik világháborút látják kibontakozni! Ebben a történelmi helyzetben különösen is érdemes megállni egy pillanatra és megemlékezni azokról akik átélték a háború borzalmait, és magunk elé helyezni példaként, hogy a háború semmire nem lehet megoldás. Többek között erre is kitért Cser-Palkovics András polgármester megemlékező beszédében.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A II. világháború frontja 1944 decemberére érte el Székesfehérvárt, a város birtoklásáért 1945. március végéig folytak a harcok. A katonai megszállás és a frontesemények következtében a város lakossága felére zsugorodott, a város épületeinek egyharmada lakhatatlanná vált. Ekkor járta be a rácok lakta Palotavárost három szovjet katona, akik az egyik házban előbb bort követeltek, majd rátámadtak a házban tartózkodó fiatal asszonyra. A család férfitagjai a megtámadott nőt védve két szovjet katonát halálosan megsebesítettek, míg a harmadiknak sikerült elmenekülnie. Az eset szovjet megtorlása 1945. március 22-én este következett: a Rácz utcában szovjet katonák vonultak fel, és a pincében bujkáló polgárokat az utcára terelve géppisztolysorozattal végezték ki. Az áldozatok között volt Németh Ferenc, a papi szeminárium könyvtárosa, Bakos István (44 éves), Baranyai József (81 éves), Berta József (21 éves), Felső István (46 éves), Fésű György, Gergely Ferenc (31 éves), Héger Ferenc, Kéri István (54 éves), Máté János (49 éves), Szőke József és Tóth István (28 éves). Édesapja mellett állt Héger István 17 éves fiú is, akit hátulról nyakon ért a lövés, de csodával határos módon túlélte azt.