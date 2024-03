Természetesen a megyeszékhely polgármestere is reagált hírre, idézzük a Facebookon megosztott gondolatait: "Köszönet Navracsics miniszter úrnak a jó hírért! Az Auchan-körforgalom bővítése nem várhat tovább, minden további késlekedés fenntartja a balesetveszélyes állapotot az M7-es ezen szakaszán és az állandó forgalmi dugókat hazánk egyik legforgalmasabb, legtöbbet termelő ipari parkja mellett, óriási átmenő forgalommal. E három szempont már önmagában is elég kellene legyen ahhoz, hogy a kormányzat egy ilyen, az állam nagyságrendjében nem igazán számottevő összegbe kerülő, egész régió számára kiemelten fontos beruházást elindítson. Nagyon bízom abban, hogy most tényleg sikerül!"