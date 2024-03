Siker sikerre 28 perce

A közelmúltban díjat nyert Kerényi Virág divattervezőnek nyílt kiállítása Öreghegyen (galéria)

Kerényi Virág sikert sikerre halmoz: nemrég bezsebelte az év divattervezője díjat a Glamour Women of the Year gáláján, táskáiért szó szerint megőrülnek a nők és még egy kiállítása is nyílt Székesfehérváron az Öreghegyi Közösségi Házban.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ha egy szóval kellene jellemezni a divattervező ízlésvilágát mindenképpen a bohémság lenne rá a legmegfelelőbb. Nehéz bekategorizálni a stílusát, de talán nincs is rá szükség, hiszen a divat nem arról szól, hogy határokat szabjunk neki, épp ellenkezőleg.

Kerényi Virág kiállítása az Öreghegyi Közösségi Házban Fotók: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A szabadságról, a bátorságról és a vadságról szól – Virág munkái legalábbis biztosan. A március 29-én nyílt kiállításon az érdeklődők megcsodálhatták a minták, anyagok és színek bátor és különleges kombinációit. Mint, ahogy Fodor Imre, televíziós műsorvezető a megnyitón elmondta: Virág ruhadarabjaira nem feltétlenül használati tárgyként kell tekinteni, hanem műalkotásokként, amelyekben maga az alkotó személyisége és stílusa is megmutatkozik. A kiállítás ingyenesen megtekinthető május 3-ig az Öreghegyi Közösségi Házban.

















