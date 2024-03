Cser-Palkovics András, polgármester köszöntőjében nem csak a szabadság kiváltságáról és a nemzeti egység, főként a válságos pillanatokban való meglétének fontosságáról beszélt, de arra is rámutatott, hogy a nyilvánosságnak ereje volt már az 1848-49-es forradalom idején és ereje van ma is. A nyilvánosságban pedig fontos szerepe van a tájékoztatásnak, amivel mindenki lehetőséget kap, hogy információkhoz jusson. Ebben pedig nem csak azokat kell kiemelni, akik nap mint nap szem előtt vannak, hanem azoknak a munkáját is értékelni kell, akik a háttérben dolgoznak és akik nélkül az előtérben lévők sem végezhetnék a feladataikat. Köszöntője végén a polgármester gratulált az ünnep alkalmából csütörtökön kitüntetett, a Penna Regia díjátadáson is részt vevő Molnár Krisztiánnak, a Fejér vármegyei közgyűlés elnökének, valamint Vakler Lajosnak, a Fehérvár Televízió szerkesztő-riporterének.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A friss Penna Regia díjas Haufe Andor – aki nem régen ünnepelte 65. születésnapját – televíziós pályafutását 1977-ben a Magyar Televízió Képzőművészeti Osztályán felvételvezetőként kezdte. A gyártásvezetői képzést munka mellett végezte el. Az MTV-t 25 évvel később hagyta el, akkor a Sportosztályon dolgozott. Székesfehérvárra 23 évvel ezelőtt érkezett és a kezdetektől a Fehérvár Televízióban dolgozott és dolgozik ma is gyártásvezetőként. Kollégái szeretik, tisztelik és remélik, hogy még hosszú ideig mellettük áll munkájuk során!