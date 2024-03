Február 15-ig adhatták be a jelentkezéseiket azok, akik felvételt szeretnének nyerni valamely egyetem vagy főiskola 2024 szeptemberében induló képzésére. A ponthatárokat várhatóan július 24-én fogják kihirdetni, és majd ekkor derül ki, hogy kit-hova vesznek fel, de az Oktatási Hivatal a jelentkezési adatok összesítéséről már közölt egy statisztikát. Mint írják, 120.990-en jelentkeztek a 2024 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre. A jelentkezők 67 százaléka alapképzésre, 20 százaléka mesterképzésre, 10 százaléka osztatlan szakokra, 3 százaléka pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezett.

A tavalyi évhez képest erősödött a vidéki egyetemek iránti érdeklődés. Szintén az átlagnál jobban nőtt az érdeklődés az MTMI képzések, azaz a műszaki, informatika, természettudományi képzési területek szakjai iránt, valamint az agrár, a pedagógusképzés, az orvos- és egészségtudomány képzési területek iránt is.

A Dunaújvárosi Egyetemnek töretlen a népszerűsége - erről felsőoktatási intézményünk adott ki egy közleményt. Azt írták, az előző évhez képest az első helyes jelentkezők számában 24 százalékos (1172-ről 1454 fő), a teljes jelentkezések számában pedig 16 százalékos növekedést (4750 fő) könyvelhetnek el.

Az országos jelentkezésekre visszatérve, az alapképzések közül első helyen a legtöbben gazdálkodási és menedzsment, pszichológia, kereskedelem és marketing, mérnökinformatikus, illetve óvodapedagógus képzést jelöltek meg.

Az Oktatási Hivatal azt is közölte, hogy hamarosan elindul az e-ügyintézési időszak, és a felvételizők az E-felvételiben nyomon követhetik a rögzített adataikat, ellenőrizhetik a feltöltött dokumentumaikat, illetve azok feldolgozottságát, elbírálását, valamint később láthatják a rögzített/átvett eredményeiket és a felvételi pontszámaikat is. 2024. július 10-ig van lehetőségük a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumaik, eredményeik feltöltésére, valamint egyetlen alkalommal módosíthatják is a jelentkezési helyek sorrendjét. Új lehetőség a jelentkezés során megjelölt képzési helyek telephelyének a módosítása.

Átalakult a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga rendszere, ennek esetében a jelentkezési határidő április 30.

Az idei felvételi eljárásban változott az alap- és osztatlan képzések esetében a pontszámítás: az egyetemek, főiskolák határozzák meg, hogy milyen eredményekért, követelményekért adnak úgynevezett intézményi pontokat (legfeljebb 100 pontot) a tanulmányi és az érettségi pontok mellé (maximum 400 pont). Az elmúlt évekhez képest az érettségi pont számítása esetében az emelt szintű érettségiért járó pontokat 100 százalékos értéken, a középszintű érettségiért járókat pedig 67 százalékos értéken számítják át. A változások az ügyintézési folyamatokat is érintik, melyről bővebb információ az E-felvételi felületén olvasható. – írja a duol.hu.