Pedig több érdekesség is elhangzott a délután folyamán, amelyen először Németh Éva, a Fény túlsó oldalán Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) elnöke Louis Braille-ról és az általa 1821-ben kidolgozott hatpontos ábécé születéséről mesélt. - A Braille-írás vagy Braille-ábécé az egyetlen módszer, amely a vakok számára lehetőséget ad az olvasásra, így mi is elmerülhetünk pl. egy jó könyvben. Ma már jóval szélesebb körben elterjedt, mint néhány évtizede volt, sok mindent feliratoznak számunkra is a hétköznapi életben. Gondoljunk csak a bankjegyekre, vagy a gyógyszerekre – mondta el az elnök, aki azt is megjegyezte, szerinte ez a fajta írás a beszélő eszközök megjelenése és a számítógép használat mindennapossá válása - amit már szintén lehet akadálymentesített formában is használni -, ellenére is fent fog maradni, ugyanis nem csak olvasásra, de írásra is alkalmas, ezáltal pedig a látássérültek is megmutathatják a saját egyéniségüket, közölhetik másokkal a gondolataikat és nagy önállóságra tehetnek szert a mindennapokban.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az elnök, aki 14 éve vesztette el a látását, azt is elárulta, felnőtt korban természetesen nehezebb megtanulni a Braille-írást, de nem lehetetlen. Ő maga nagyjából egy év alatt tanulta meg, de hogy ki milyen szintre jut vele, az a használatának gyakoriságától függ. Való igaz, hogy a látássérültek nagy része sem használja napi szinten ezt az írást. Hozzátette, látó emberek is képesek megtanulni a Braille-ábécét.

A hétfő délutáni program – amelyen a Braille-írógépet és annak használatát is bemutatták -, a szemléletformálás jegyében zajlott. Az egyesület reményei szerint a látássérültek írását a jövőben a többi fehérvári tagkönyvtárban, illetve iskolákban is bemutathatják majd a látóknak.