Több mint három évtizeddel a háta mögött nagy tapasztalattal vágott tavaly a 2023-as évbe a Herosz fehérvári állatotthona. Az eredményekről Krepsz Gyöngyi, az otthon vezetője számolt be, éves jelentésükből pedig kiderül: ismét elképesztő nagyságrendben próbálták menteni az állatokat, melyeket az emberi társadalom kivetett magából.

- Nagyon sok programot szerveztünk, és a város lakosságát sikerült aktívan bevonni a munkába. Támogatói körünket is tudtuk bővíteni, így az önkormányzattól kapott támogatást megnégyszereztük. Annak ellenére azonban, hogy az előző évhez képest tudtuk a bevételeinket növelni, sajnos ez sem elég, mert az áremelkedések sokkal nagyobbak. Pénzügyi helyzetünk igen instabil – fogalmazott Krepsz Gyöngyi, aki mindezekkel együtt nagyon köszöni a személyes támogatásokat, melyre – mint hangsúlyozta - az idei évben még nagyobb szükségük lesz, mint eddig bármikor az eddigi 31 éves működés alatt.

A Herosz beszámolója szerint a tavalyi évben 354 állatnak - 194 macskának és 160 kutyának - találtak új otthont, s mindezek mellett, gyógyításuk, átteleltetésük után még 5 keleti sünt is visszahelyeztek a természetbe. A tapasztalat szerint a téli hónapokban érkezett hozzájuk a legtöbb kutya, június-augusztus között pedig a legtöbb macska. A Heroszhoz kerülő kutyák fele 1 év alatti kölyök volt – gyakran teljes almok kerültek hozzájuk az utcáról, s mindösszesen harmadukban volt mikrochipes azonosító.

A macskapopuláció városi elszaporodása még nagyobb probléma: nem kötelező számukra sem a chip, sem az oltás, szabadon kóborolhatnak és szaporodhatnak. A Heroszhoz kerülő macskák több mint fele pici, 3 hónap alatti – gyakran beteg - kölyökcica volt.

Mindezek mellett pénzügyileg is elkeserítő az állatotthon helyzete: az áremelkedések és a növekvő kiadások miatt veszteséges évet zártak, s végső tartalékaikat élték fel. 2022-ben kikapcsolták a gázt, visszaálltak az árammal történő fűtésre, modern, kis fogyasztású klímákat szereltek be. Beszámolójuk szerint azonban ez sem volt elég: „az MVM-el végül szerződést kötöttünk, de az E-on óriási villanyszámlákat adott ki, melyeket kifizetni nem tudtunk. Nem tudjuk meddig lehet ezt bírni, egyik válság a másik után, és mindenhol a versenypiaci szférában vagyunk, mintha profitorientált vállalkozás lennénk” – áll az összefoglalóban.

A kiadásaikat azonban nem csak a rezsi, de az állatok ellátása és gondozása is természetszerűleg növelte: tavaly 270 ivartalanítást végeztek el, fele-fele arányban macskákat és kutyákat műtöttek. Számos egyéb okból is kerültek állatok a műtőasztalra a Herosznál: 47 alkalommal műtöttek kutyát, macskát köldöksérv, hasfalsérv, szemgolyó eltávolítás, rejtett here, daganateltávolítás, hüvelyelőesés miatt, de volt szem- és fogászati beavatkozás is „terítéken”. Továbbá tesztek, laborvizsgálatok, ultrahang vizsgálatok, amputációk is voltak a 2023-as egészségügyi listán.

A 2024-es évben nincs tervük a további fejlesztésekre – derül ki, ahogy az is: éppen ezért is örültek olyan nagyon annak az 1 millió forintos céges adománynak, melyből az egyik faház tetejét tudják felújítani. Továbbá – emelte ki Krepsz Gyöngyi -, megtartották már az idei év első önkéntes összejövetelét is. Az állatotthon vezetője azonban továbbra is bízik és tervez: - Dolgozóink és önkénteseink továbbra is elkötelezettek, sok programot szeretnénk az idei évben is megvalósítani. Szeretnénk minél több állaton segíteni, a hozzánk kerülő valamennyi állatnak szerető, új családot találni.