Tagokat toboroznak soraikba

"Urak, ifjak és hölgyek! Aki belép a világunkba, az az élmények honába érkezik! Jöjjetek!" - szól a felhívás, mit a napokban tettek közzé a közösségi oldalon. Megtudtuk, mióta napvilágot látott a bejegyzés, sajnos nem jelentkezett még senki a csapatba. Pedig a sok utazás mellett kecsegtető lehet az is, hogy bemutatóikkal rendre megdobogtatják honfitársaik szívét, járjanak épp a Királyi Napokon, avagy a Koronázási Ünnepi Játékokon, a Csókakői Várnapokon vagy a teljesség igénye nélkül a Pákozdi Honvédfesztiválon.

A toborzás "éles", tehát továbbra is várják az új jelölteket! De milyen az ideális jelentkező, és rájuk milyen feladatok várnak?

- Akik hozzánk jelentkeznek legyenek megbízhatóak, legyen bennük tenni akarás, kitartás, tanulni vágyás, szorgalom - mondta el portálunk érdeklődésére Vidermann Csaba rendkapitány, majd hozzátette: - Eleinte a közösségbe beilleszkedés a fő feladat, egybekötve a képzés beindításával. Később a bemutatóknak, edzéseknek, táboroknak, kulturális eseményeknek, történelmi tiszteletadásoknak, technikai fejlődésnek érdemes megfelelni.

Nincs válogató, de van vizsga!

Válogató nincs, tehát aki szeretne, csatlakozhat. - A kezdéskor biztosítunk két foglalkozást, amelyek egyfajta szabad rálátást adnak a belső miliőre. Csapatunkba elsősorban férfiakat és ifjakat várnánk, de nyitva van a kapu hölgyek számára is - mutatott rá a rendkapitány, kitől azt is kérdeztük: milyen feladatok várnak a csatlakozni kívánókra?

Vidermann Csaba rendkapitány

- A hozzánk érkezőkre a középkori fegyverek használatára történő felkészülés vár. Széles a paletta, melyben tudunk képezni: íjászat, számszeríjászat, hajítófegyverek (kelevéz, hajítótüske, csatakereszt, hajítóbárd), szálfegyverek(lándzsa, alabárd, angolnanyárs), közelharci eszközök (kardok, bárdok, buzogányok, pajzsok, tőrök), illetve pusztakezes technikák elsajátítása. Ezen kívül kiépített vizsgarendszerünk van, mely segítségével felmérhető a tagok tudása.

Hogy alakulnak az edzések?

Természetesen mint minden klub, egyesület, itt is rendszeres elfoglaltságot igényel az aktív tagság. Hogy pontosan mit is jelent ez, azt ugyancsak a rend alapítója fejtette ki: - Állandó, rendszeres összejöveteleink az edzések: hetente pénteken és vasárnap. Ha beindul a bemutatószezon, akkor általában a helyzet a következő: hétközben egy edzés és hétvégén utazás, kitelepülés, bemutató megtartása. Nyaranta öt napos táborba vonulunk, ahol tovább csiszoljuk képességeinket, illetve egy fedél alatt élve erősítjük a kohéziót a csapattársak között. Ilyenkor persze a derű is nagy teret kap a mindennapjainkban - mesélte Vidermann Csaba érdeklődésünkre.

- Jelen pillanatban a május 4-i tapolcai bemutatóra készülünk. Emellett három fő vizsgáztatása is várható, de tábori felszerelések, újabb páncélzatok, személyes öltözék-kiegészítők és ruházat vásárlására is törekszünk - tette hozzá.