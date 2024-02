A kastélypark lassan tavaszi arcát mutatja. Az enyhe időjárásnak köszönhetően kezdenek előbújni az első virágok, és szemmel láthatóan duzzadnak a korai növények vesszőin, gallyain a rügyek.

Szerencsések voltak, akik részt vehettek február 18-án a szakvezetett botanikai túrán, mivel naptárt meghazudtoló, tavaszi időjárás, számtalan látnivaló és tiszta, friss levegő fogadta őket a kastélyparkban.

Fotó: Károlyi Angelica

A tarr gallyak között már egyre hangosabbak a madarak, de ez nem zavarta a természetjárókat, akik Györök Orsolyát követték séta közben. A tájépítészmérnök mindent elmondott a több mint 22 hektáros kertről, amely egyben természetvédelmi terület is. Megismertette a résztvevőkkel a kert rekonstrukciója kapcsán frissen telepített növényeket éppúgy, mint a száz, vagy akár 170 éves matuzsálemeket, amelyek már a történelemről is mesélnek.

Az őshonos és az egzóta faállomány tagjainak seregszemléjét követően a csónakázótóhoz, illetve az annak partján álló glorietthez vitte a csapatot a lába, pontosabban a sétavezető.

A február most a kedvesebbik arcát mutatta, de az időjárás egyre szeszélyesebb, így bármi is jöhet a folytatásba, azonban Györök Orsolya tájépítészmérnök azt ígérte, hogy a következő, március 17-re szervezett túra időjárástól függetlenül is elindul.