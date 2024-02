Magyarországon csak ott lehet növényi hulladékot égetni, ahol van erre vonatkozó önkormányzati rendelet. Azon a településen, ahol nincs ilyen érvényes rendelet, ott tilos az égetés. Ahol pedig lehet, ott most nem tanácsos, mert Zala vármegyében ma péntek délutántól erős szél várható, ami nagy kockázatot jelent a tűz továbbterjedésében. Ha szél van, soha ne égessünk, akkor sem, ha az önkormányzati rendelet ezt esetlegesen nem tiltja.

Az égetés veszélyezteti a környezetet, nem csak a lángok és a hő, hanem a füst is nagyon káros. A füst belélegzése egészségügyi problémákat okozhat, és a levegő minőségét is rontja. Ráadásul a növényi hulladék igazából nem is tekinthető hulladéknak, mert értékes tápanyag a talajnak. Jobb lenne aprítani és komposztálni, így nemcsak a környezetet óvjuk, hanem a kertünket is gazdagítjuk.

Ha valaki mégis éget, úgy tartsa be az alábbi szabályokat: A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni

Legyen oltóvíz a közelben!

Legyenek kéznél olyan szerszámok, amelyekkel kordában lehet tartani a tüzet!

Ha feltámad a szél, az égetést azonnal abba kell hagyni és a tüzet el kell oltani.

Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát biztonsággal el is tudunk oltani.

Ebben az időszakban azonban a legtanácsosabb az, ha inkább komposztálunk, vagy ha mindenképpen égetni szeretnénk, úgy elhalasszuk ezt a tevékenységet. Akár egy kis parázs is hatalmas tüzet tud okozni, amely erdőket, szabad területet, tarlókat, de akár ingatlanokat is veszélyeztethet.

Aki hanyagságból az általa szándékosan meggyújtott tűz elszabadul és kárt okoz, vagy súlyosabb esetben tragédiát, úgy büntetőjogi és kártérítési felelősséggel is tartozik amellett, hogy köteles megfizetni a tűzoltó beavatkozás teljes költségét.

Aki a fenti tanácsokat betartja, nagyobb biztonságban van és elkerülheti a súlyos tűzeseteket. Ha valaki mégis tüzet gyújt, és úgy tűnik, hogy nem bír úrrá lenni a helyzeten, akkor haladéktalanul hívni kell a tűzoltókat a 112-es segélyhívón, akik mindig készen állnak, hogy segítsenek!

