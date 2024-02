Honnan jött a kezdeményezés ötlete? Nem csak székelykáposztát, de fánkot is tud sütni?

– Az ötlet abból fakadt, hogy 2022-ben a karácsonyi székelykáposzta főzés a lakosság keretében olyan pozitív visszhangra talált, hogy úgy gondoltam a farsang egy jó alkalom az ismétlésre és ha már farsang, akkor farsangi fánk és gulyásleves. Fánkot sajnos én személy szerint nem tudok sütni, de sok lelkes segítőm akadt az elmúlt évben és ez idén is így lesz. A gulyáslevest viszont saját kezűleg fogom elkészíteni. Tavaly februárban, az első ilyen akció során 200 adagot főztünk, az idei évben a 300-350 adag a cél, a település minden háztartását szeretnénk meglepni.

Mindig örömmel főz a polgármester, szeretné, ha ebből hagyomány lenne.

Fotó: Önkormányzat / Archív

És személy szerint ez az indíttatás?

– Nagyon szeretek főzni, általában nagyobb mennyiségben. Már régebben is főztem családi napra, falunapra a település lakói számára gulyást, pörköltet, mindig nagy sikere volt. Az elmúlt években több alkalommal is személyesen vettem részt az ételek kiosztásában és mindig jólesik érezni a hálát, az örömöt és a szeretetet, főleg az idősebb lakóink részéről.

Ha már ennyire belelendült! Várható még hasonló kezdeményezés a következő időszakban?

– Lehetőségeinkhez mérten mindenképp szeretnénk ezt hagyománnyá tenni, a decemberi káposzta projekttel együtt. A megvalósításban korábban is és most is nagy segítséget nyújt a Family Diner Kft. az alapanyagok biztosításával. A támogatásért ezúton is szeretnék köszönetet mondani a cég vezetőségének!