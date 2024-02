Izgalmas és érdekes, a lexikális tudás helyett a logikát és a készségeket előtérbe helyező feladatok vártak a diákokra az Érted Vagyunk Szakiskola és EGYMI által meghirdetett csapatverseny második, döntő fordulójában. Ami az előzményeket illeti: a verseny célcsoportja a sajátos nevelési igényű gyermekek voltak, akik négyfős csapatokba rendeződve először egy online megmérettetésen, részképesség fejlesztéshez kapcsolódó feladatok teljesítésével bizonyíthattak. A legjobb eredményt elérők a személyes jelenléttel megrendezett döntőben bizonyíthattak csütörtökön. A tanulók két korcsoportban – 7-8. és 9-12. évfolyam – versenyeztek.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A végső megmérettetésen huszonnégy csapat, összesen kilencvenhat diák oldott meg különféle, iskolai tantárgyakhoz és az Érted Vagyunk Szakiskola által oktatott szakmákhoz kapcsolódó ügyességi és képességfejlesztő feladatokat. A fehérvári fordulóra a megyeszékhely mellett számos településről, többek között Beloianniszból, Seregélyesről és Soponyáról is érkeztek diákok.

– Egészségfejlesztő és tisztítástechnológiai, valamint parkgondozó, koszorúkötő, számítógépes adatrögzítő, bolti eladó és bolti előkészítő képzéseink vannak, a gyakorlati feladatok egy része ezekhez a szakmákhoz kapcsolódik, ezeket mutatja be. Van például olyan feladat is, amikor bolti szlogeneket kell felismerniük és beazonosítaniuk a csapatoknak – mondta a verseny kezdetén Farkasné Szűrös Ágnes iskolaigazgató, aki arról is beszélt, a pályaválasztás előtt álló diákok számára a verseny jó lehetőség arra, hogy megismerjék az Érted Vagyunk Szakiskola képzéseit, hogy az általános iskola elvégzése után érdeklődésüknek megfelelő szakmát választhassanak.

A diákok láthatóan élvezték a hagyományostól eltérő feladatokat, örömmel és nem utolsósorban eredményesen megoldották az eléjük kerülő feladványokat.