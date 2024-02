A probléma lényege az, hogy az emberek megszokták a szelektív hulladékgyűjtő sziget helyét, és most az eltűnt, ettől függetlenül továbbra is sokan hordanak oda megszokásból a különböző hulladékot és mivel nincs hova tenni, ezért az áruház környékén élő lakóközösség kommunális hulladékgyűjtőibe helyezik el.

Móron a Depónia szerződött a hulladékgazdálkodási partnere a városnak és a lakosságnak, így nekik is feltettük az a kérdést, hogy egyrészt miért szüntették meg, vagy hova került a gyűjtősziget, illetve hogy ezentúl csak és kizárólag a Zrínyi utcai lerakóba lehet majd vinni a hulladékot?

–Szelektív gyűjtőpontot általában abban az esetben szűntetünk meg, ha kérés érkezik ennek felszámolásával kapcsolatban. Ezesetben is így történt. A móri önkormányzattól érkezett panasz a sziget rendezetlenségével kapcsolatban. Sajnos illegális hulladéklerakónak használták, nem oda illő hulladékok kerültek az edényekbe és köré, koszos, szemetes volt a környezete, ami többszöri rendrakást követően is fenn állt. A lakosoknak továbbra is van lehetőségük a szelektív hulladékuk elhelyezésére. További hulladékgyűjtő pontokat, illetve azok pontos helyét meg lehet találni a cég weboldalán, és a hulladékudvarainkba is elhelyezhető a szelektív hulladék–mondta Budai Dóra, a Depónia Nonprofit Kft PR vezetője.