A hóvirágok ’idő előtti’ virágzása pedig azt is eredményezi, hogy hamarabb elvirágoznak, egy-két hétig azonban még biztosan találkozhatunk velük a szabadban. Hogy hol és milyen fajokkal arról Klébert Antal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre mesélt a feol.hu-nak. Mint mondta Magyarországon a kikeleti hóvirág a honos, amely egyúttal természetvédelmi oltalom alatt áll, így tilos letépni, letaposni bárhol látjuk is meg. Ugyanekkor az Alcsúti Arborétumban leginkább más mediterrán fajokkal találkozhatnak a látogatók, olyanokkal amelyek hazánkban nem honosak. Így nem is csoda, hogy az elmúlt időszakban rengetegen látogattak az arborétumba, hogy megcsodálják őket teljes virágzásukban.

Kinyílt hóvirágok az alcsútdobozi arborétumban 2020 februárjában

Fotó: FMH-archív (Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap)

Klébert Antal hangsúlyozta: nem csak azokat a fajokat tilos leszakítani, begyűjteni, amelyek természetvédelmi oltalom alatt állnak, hanem azokat is, amelyek ugyan nem számítanak védettnek, de védett területen vannak. Az Alcsúti Arborétumnál maradva, mivel maga a terület is védett, így akár egy nárcisz leszakítása is tilos.

De a kikeleti hóvirágra visszatérve, akár 10 ezer forintos pénzbüntetésre is számíthat az, aki a tiltás ellenére leszakítja.

A természetvédelmi őr azt tanácsolja, aki szeretné még ebben, az igen mutatós állapotában látni a hóvirágokat az az elkövetkezendő napokban – ha teheti hétköznapokon – látogasson el az arborétumba, ami egyébként nem csak emiatt lehet jó cél a természetben való töltődésre. A hóvirágok mellett a rengeteg fa számos madárfajnak nyújt menedéket.