Tavaly ősszel írtunk arról az áldatlan helyzetről, ami Csókakőn alakult ki egy papíron nem létező, de mégis évtizedek óta használt úttal kapcsolatban, amely magántelkeken megy keresztül. Az egyik tulajdonos több év után úgy döntött, nem szeretné, ha a jövőben „rajtuk keresztül” járnának a faluban. Kaput építtetett, amit egy idő után be is zárt. Az úttal kapcsolatban évek óta folynak perek, ám az ügyben egyelőre nem született döntés. A minap annak a Lelkes Zsoltnak a felesége kereste meg szerkesztőséget, akivel tavaly a kapu bezárását követően jártuk be a helyszínt. - Kinyittatták a kaput a telektulajdonossal! – közölte a hírt.

- Az egész tél nehezen telt, mert nem csak a hó miatt közlekedtünk nehezen azon a kerülő útvonalon, amit a kapu bezárása miatt kényszerültünk használni, de több probléma is előállt. Előfordult, hogy az érkező betegszállító autónak adódtak nehézségei, vagy éppen az ebédet nem tudták kiszállítani a Balassa utcában élő idős embernek. Ezekről folyamatosan értesítettük a polgármestert, akinek kértük a segítségét. Most viszont egyszer csak kinyílt a kapu! – mesélte Lelkesné Erika, aki hozzátette, továbbra is az önkormányzat és nem a panaszosok állnak perben az utcát lezáró telektulajdonossal, de az most bizonyságot nyert, hogy bírósági végzés hiányában nem tehetett volna ilyen lépést.

Egyelőre ismét használható a Móra Ferenc utca átmeneti szakasza

Fotó: Fűrész György

- A Móra Ferenc utca átkötő szakaszát 2023 nyarán az út mentén élő egyik tulajdonos önhatalmúlag, az út alatt található terület tulajdonjogára hivatkozva kapuval, majd később a másik oldalát kerítéssel is lezárta. Csókakő Községi Önkormányzat az út lezárását jogszerűtlennek tartotta, ám a kapu bezárásakor kért rendőrségi intézkedés, majd a jegyzői birtokvédelmi eljárás sem vezetett eredményre. Ezt követően az út újra járhatóvá tétele érdekében a Székesfehérvári Járásbírósághoz fordultunk, és beadványunkban kértük az ideiglenes intézkedés meghozását a bírósági per lezárásáig. A bíróság figyelembe vette érveinket és indokoltnak látták az út újranyitását. Az utat lezárók a bírósági határozatot azonnali hatállyal végrehajtották, megnyitották a kaput, lebontották a kerítést, és jelenleg az említett szakaszon újraindult a közlekedés – mondta el kérdésükre Fűrész György, Csókakő polgármestere.

Az ügy egyelőre csak átmeneti megoldást nyert, hiszen a per még nem zárult le, jelenleg is az újabb tárgyalási nap kiírására várnak. Az tehát, hogy hogyan végződik az egész történet, csak később dől el.