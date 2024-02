Már több mint egy évtizedes hagyomány a megyeszékhely életében az egyes városrészekben megrendezett szűrőnap, melyen ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal, állapotfelméréssel várják a fehérváriakat. Az esztendő első szűrőnapját március 2-án, szombaton, Maroshegyen tartják.

– Reggel 9 órától kora délutánig, 13 óráig ingyenes szűrővizsgálatok várják a Maroshegyen élőket a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Az új beköltözők figyelmét is szeretném felhívni erre a lehetőségre. Maroshegy egy erős, fejlődésen lévő városrész. A Harmatosvölgyben és a többi utcában is szép számmal beépültek a területek, ami egyrészt szomorúság, mert sok zöldterületet vesztettünk – amit próbálunk gőzerővel pótolni –, viszont ugyanakkor öröm is, mert nagyon sok fiatal család költözött a városrészünkbe, őket is jó szívvel invitálom a szűrőnapra – fogalmazott Brájer Éva, a városrész önkormányzati képviselője.

A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője, Keresztury Lászlóné a szűrővizsgálatokról elmondta: a részvevők kardiológiai vizsgálaton, állapotfelmérésen, boka-kar index meghatározáson, dietetikus tanácsadáson és csontsűrűség mérésen vehetnek részt.

– Nagyon szeretnénk, ha a fiatalabb korosztály is nagyobb számban képviseltetné magát, és olyanok jönnének elsősorban, akiknek a szűrővizsgálat tényleg szűrővizsgálatot jelent, tehát tünet- és panaszmentesek, és kíváncsiak arra, milyen az egészségügyi állapotuk – tette hozzá.

A szűrővizsgálatokon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. Jelentkezni február 26-án, hétfőn 8 és 16 óra között a 70/455-9930-as telefonszámon lehet.