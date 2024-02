A változás oka, hogy a vérmintákat befogadó laboratórium nyitvatartását átalakították, így hamarabb kell beérkeznie a vizsgálandó vérnek és mivel egy nap több településen történik helyi vérvétel, a szállítási idő miatt a vérminták a jelenlegi rendszerben nem érnének be időben a laborba. Emiatt Tordason március 13-tól kéthetente – de továbbra is szerdai napokon – lesz lehetőség helyben történő vérvételre, ugyanakkor az eddigi 10 helyett 25 betegtől tudnak vért venni. A vérvétel páratlan heteken, 7.30 és 9 óra között történik majd. Ezt a lehetőséget az önkormányzat továbbra is szerződéses partnerrel biztosítja az ott élők részére.

Az első vérvételi alkalom március 13. szerda.