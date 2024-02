Halasi Róbert Székesfehérváron él és dolgozik, munkába is busszal jár minden nap, így van tapasztalata a városi tömegközlekedéssel kapcsolatban. A szerkesztőségbe eljuttatott levelét egy konkrét esettel kezdte, ami február elején esett meg vele a 17-es járaton.

Az uszodánál szeretett volna felszállni feleségével és 3 kisgyermekükkel a buszra, ám mivel a mobilbérletet nem tudta leolvasni a rendszer – pontosabban nem jelent meg a szükséges animáció a telefonján -, ezért a sofőr közölte velük, vagy vesznek jegyet, vagy mehetnek gyalog!

A családnál azonban nem volt készpénz, így jegyet sem tudtak venni. Maradt a gyaloglás.

A Rákóczi úttól a Köfémig sem sikerül

A levél olvasása után telefonon kerestük fel a panaszost. – A sofőr arra sem vette a fáradtságot, hogy ránézzen a telefonos applikációnkra, ugyanis abból egyértelműen kiderült volna, van érvényes bérletünk. Ez szinte mindennapos probléma. Számtalanszor előfordul, hogy reggel a munkába sietők jó részének a rendszer nem tudja megfelelően kezelni a mobilbérletét és a Rákóczi úton felszállók a Köfémen lévő végállomásig próbálkoznak – vágott a közepébe Róbert, aki az elmúlt időszakban több alkalmazást is kipróbált, ám úgy tűnik, mindegy melyiket használja. A család egyébként annak ellenére nem tudott buszra szállni, hogy a Volánbusz honlapján le van írva, ha nem az utas hibája, hogy nem tudja beolvasni a bérletet – vagyis, ha működik a telefonja, van applikációja, internetelérése és persze érvényes bérlete – a sofőrnek fel kell engednie. Azt is hangsúlyozta, nem úri huncutságból vásárol mobilbérletet, hanem azért, mert olcsóbb, ráadásul 30 napos bérletet csak ebben a formában árulnak.

„Darabokra szedlek!”

Mint kiderült, Róbert a Volánbusznál más ügyekben is tett már korábban panaszt. Például akkor, amikor egy alkalommal fényképet készített az egyik járatról leszállás után (fotóval kell a Volánbusznál alátámasztani a panaszt), mert a sofőr a Csapó utca helyett rendszeresen csak a Piac térig vitte az utasokat a 15-ös járaton. A sofőr megfenyegette, megveri, ha nem törli a képeket. Az eset tettlegességig fajult, a buszvezető többször mellbe vágta a férfit. – A panasz jogosságát ugyan megállapították a Volánbusznál, hiszen a megálló kameráinak felvétele engem igazolt, ám a sofőrrel kapcsolatban csak annyit írtak, hogy „az autóbuszvezetővel szemben mulasztásával arányos munkáltatói intézkedést tettek”. Hogy ez pontosan mit jelent, nem derült ki – mesélte a felháborodott panaszos, aki több mást is kifogásol a fehérvári helyijáratos buszsofőrök viselkedése kapcsán. Többek között, hogy nem a peron mellett állnak meg a Jancsár utcai végállomáson, hanem a többi várakozó busz között, ami nem csak veszélyes, de nehezebb is leszállni, mert nagyobbat kell lépni. Legutóbb egy idősebb hölgy esett le emiatt a buszról. Hozzátette, az utasokkal teli buszon nem egyszer vezetés közben nyomkodja a telefonját a buszvezető, akinek égő cigaretta is lóg a szájában.

– A Volán a legtöbb panaszomra azzal válaszolt, hogy külső vállalkozókkal dolgoznak, így csak annyit tehetnek, hogy jelzik a problémát feléjük. De ez nem válasz! Ez csak a felelősség tovább hárítása

– háborgott a férfi.

"Székesfehérváron katasztrófa a közlekedés és a sofőrök színvonala!" - mondja a panaszos

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

A Volánbusz kikéri magának!

A Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósága a mobilbérletek leolvasásának problémájával kapcsolatban ezt írta: „Az elektronikusan vásárolt jegyeket/bérleteket az utasok a QR-kód beolvasásával tudják érvényesíteni. Ha megfelelő kép (animált ábra) jelenik meg az utas mobiltelefonjának kijelzőjén, az utasnak érvényes a jegye/bérlete. Probléma akkor szokott felmerülni, amikor a telekommunikációs szolgáltató hálózatában vagy az applikáció üzemeltetőjének rendszerében technikai-műszaki hiba adódik. Ilyen esetekben érdemes a telekommunikációs szolgáltatóhoz vagy a mobilalkalmazáson keresztül utazási díjterméket értékesítő viszonteladóhoz fordulni, a hibát bejelenteni és a kivizsgálását kérni. Ezt természetesen mi is minden esetben megtesszük, amennyiben a hiba a tudomásunkra jut, vagy több panaszbejelentés is érkezik társaságunkhoz.” Azt a kitételt, mely szerint az utas felszállhat a buszra, amennyiben nem az ő hibája, hogy a rendszer nem tudja értelmezni a mobilbérletet, a társaság is megerősítette, illetve – és ezt ismét a Volánbusz válaszából idézzük: „Kivételes esetekben az autóbusz-vezető – például, ha a QR-kóddal történő ellenőrzés során rendellenességet tapasztal, vagy ha egymástól függetlenül utazó utasoknál a megfelelő kép/animált ábra nem jelenik meg a QR-kód beolvasása után – az utazási jogosultságot szemrevételezéssel is ellenőrizheti.” Végül, arra reagálva, hogy hárítanák a felelősséget panaszos esetekben, ezt írták: „A felelősség hárítására vonatkozó állítást a Volánbusz határozottan visszautasítja. A társaság ugyanis minden panasz esetén egyforma módon jár el, belső szabályzatának megfelelően, alaposan megvizsgálva minden rendelkezésére álló információt. Ha egyértelműen megállapítható az autóbusz-vezető vétsége, akkor a szabályozásnak megfelelő szankcióval kell számolnia az érintett munkavállalónak.”