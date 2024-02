Mint közleményükben írták, az új fészektartókkal együtt már 3000-nél is több ilyen, madárbarát fészkelőhely várja a gólyapárokat a dunántúli és pest megyei áramhálózati oszlopokon.

"A gólyák augusztusban vonultak dél felé, a korai tavasz pedig már március elején hazahozhatja őket. A vonulásukat követő őszi és téli hónapokban tud az E.ON a madarak zavartatása nélkül beavatkozni a hátrahagyott fészkek környékén, ezért erre az időszakra esik a legtöbb madárbarát hálózati átalakítás. Azt, hogy pontosan hol kell a madarak érdekében beavatkozni, azt az E.ON, a nemzeti parkok, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szakemberei közösen határozzák meg." - írták.

Az E.on videójában egy biztonságos fészektartó felhelyezését láthatjuk Sárkeresztúron, szakértőként Staudinger István természetvédelmi őr (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) nyilatkozott:

Vannak fészkek, melyek megsérültek a viharos időjárásban, ezeket is ilyenkor erősítik meg, újítják fel. A fészektartókra vesszőből fonat kerül, ez egyrészt vonzó a madarak számára, másrészt védi a tojásokat, fiókákat is. Érdekesség, hogy egy-egy gólyafészek akár a több mázsás súlyt is elérheti, ami veszélyt jelent a madarakra és a hálózatra is, ezért végeznek "fészek-kikönnyítést". A nagyvárosok környéki szemétlerakókat is igyekeznek madárbaráttá tenni (föld alá vitt kábelekkel), hiszen ezek a helyszínek is közkedveltek, a gólyák gyakran látogatják táplálékszerzés reményében, de van, hogy fészkelésre is ezeket a helyszíneket választják.

"A burkolt szigetelések, hosszú feszítőszigetelők, madárkiülők és szárnyterelők alkalmazásával az oszlopokat biztonságos kiülőpontként használhatják prédájukra lesve a ragadozómadarak. Az utóbbi hónapokban száznál több helyen végzett az E.ON ilyen jellegű madárbarát hálózati beavatkozást." - írták, majd azt is hangsúlyozták, ezekből a fejlesztésekből (melynek több százmillió forintos költségeit a cég finanszírozza) nem csak a gólyák "profitálnak". A ragadozók - egerészölyvek, baglyok, héják - is előszeretettel használják a szigetelt oszlopok nyújtotta magaslati pontokat.

Sőt, a közleményből azt is megtudtuk, az E.ON "újabb mesterséges költőládákat szerel a nagyfeszültségű oszlopaira, hogy segítse a vándor- és kerecsensólymok szaporodását is."