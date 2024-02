Újabb tízezer sorfát igényelhettek azok az önkormányzatok, akik részt kívánnak venni a Településfásítási Program negyedik ütemében. Ez a lehetőség kifejezetten a 10 ezer fő alatti települések zöldítését és környezeti állapotának javítását mozdítja elő. Már tavasszal hozzá lehet jutni négyezer fához és a maradék 6 ezer az őszi ültetési időszakban kerül végleges helyére.

A lehetőség népszerű, az elmúlt három ütemben összesen 46 ezer sorfát ültettek el csaknem 1500 településen. Ez a szám az év végére 56 ezer darabra nő várhatólag.

A programra regisztrált települések február 1-től adhatják le az online igényléseket, a fákat pedig tavasszal és ősszel szállítják majd ki. A résztvevő önkormányzatok ezúttal is 13 fafajból választhatnak a készlet erejéig, településenként minimum 10, maximum 30 darab sorfát. A fák konténeresek vagy földlabdásak, 10-14 centiméter törzskörméretűek, földlabdával együtt 2-5 méter magasak.

Fontos, hogy a szakszerű ültetés érdekében minden eszközt biztosítanak, így a támasztó karó, a takarómulcs és védőrács is hozzá jár.

Ebbe szállt be Bakonycsernye is.

– Településünkön az elmúlt évek alatt közösen ültetett fák, fasorok eddig is a közösségi összefogás jelképei voltak, ám most örömmel számolhatok be arról, hogy az Országfásítási Program keretében benyújtott pályázatunk sikerének köszönhetően 10 db nagylevelű hársfát nyertünk – tudatta a lakosokkal Turi Balázs, Bakonycsernye polgármestere, aki hozzátette: – Aki fát ültet, bízik a jövőben.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Nem csak a település vezetése örül a lehetőségnek és a sikernek, hanem a lakosság is, aki már szervezkedik, hogy jó lenne a főútra és a Rózsa utcába is nagy fákat telepíteni, ami nyáron árnyékot tart majd az arra sétálóknak. Azonban nem csak ilyen és ehhez hasonló ötletekkel keresik a polgármestert, hanem sokan a csemeték ültetéséhez a munkájukat, segítségüket is felajánlják a fásítás, zöldítés érdekében.