Emmaróza, egy kis településrész Szabadbattyán Fehérvárhoz közeli szélén, ahol szintén új lakóközösség virágzott fel az elmúlt évek alatt. Ahogy az ország számos pontján, – legfőképpen a nagyvárosok közelében – úgy Szabadbattyán Emmaróza nevű területén is tanúi lehetünk annak a változásnak, hogy hogyan válnak egyre vonzóbbá a zártkerti ingatlanok azok számára, akik a városi élet zsongásából egy nyugodtabb, természetközelibb környezetbe vágynak.

A covid hosszú hónapjai alatt elszenvedett bezártság azokban is vágyat ébresztett a szabadabb, tágasabb területek iránt, akik korábban talán ki sem mozdultak a városi nyüzsgésből.

Emmaróza, a kellemes környezetével és a megyeszékhely közelségével, ideális választásnak bizonyult sokak számára, és vált az évek során ezt a településrész az állandó otthonukká.

Viszont a kiköltöző lakosok igényei is egyre nőttek, akik a lehetőségekhez mérten, hasonló környezetet szerettek volna maguk körül látni, mint azok, akik a település lakóövezeti részén élnek. Az újdonsült igények az önkormányzatra is új terheket róttak. Mivel a településen lévő építésügyi besorolások a fejlesztéseket is befolyásolják, a település vezetőinek is meg kellett találni a lehetőségeket, hogy a felmerült felújításokat hogyan tudják kivitelezni a külterületi részen, de egy sikeres pályázat előremozdította a terveket.

Óberné Kámán Erika, Szabadbattyán alpolgármester elmondása alapján, a vidékfejlesztési program keretében, az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be külterületi helyi közutak fejlesztésére. A beruházás, melynek köszönhetően

Emmaróza utcái is megújulnak, jelentős lépés a településrész infrastrukturális fejlesztésében, ezáltal az ott élők mindennapjainak konfortosabbá tételében.

Mint ahogyan az alpolgármester a hamarosan induló munkálatokat ecsetelte: "A pályázati kiírásban a megfelelő műszaki állapot javítása szerepelt, ennek függvényében Emmarózán az utak egy réteg talajerősítő georácsot kapnak, valamint mechanikai stabilizációval fogják ellátni. A Villanytelep melletti út pedig mivel eddig aszfaltos volt, így kerül felújításra."

Az emmarózai fejlesztések során több utca is megújul néhány hónapon belül, köztük a Pokol, Vak, Napsugár, Leányka, Szürkebarát, Kápolna, Ezerjó, Muskotály, Izabella dűlők, valamint a Villanytelep melletti 07-es helyrajzi számú út.

Ezek az utak nem csak a közlekedési feltételek javítását célozzák, hanem a környezeti állapotokat is. A munkaterületet január 15-én átadták a kivitelező cégnek, amelynek 120 napja van az utcák megújításának elvégzésére és, ha jól számolunk, a tavasz végére nem csak a természet, de Szabadbattyán Emmaróza területe is kivirágzik és az itt élő közösség életminősége is sokban javul. Már nem tekinthetünk ezekre a területekre úgy, mint hobbi telkekre. Az elmúlt évek kihívásai újfajta gondolkodásra ösztönznek bennünket, ami arra késztet sokakat, hogy újfajta értéket teremtsen. Ezek az újonnan kialakult külterületi életközösségek is jól példázzák: valami megváltozott a szemléletünkben, és ott is képesek vagyunk virágot bontani, ahol néhány éve még nem is gondoltuk volna.