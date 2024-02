Általában az elszármazottak találkozóját 5 évente tartják a faluban, de a pandémia – mint oly sok mást is – az esedékes összejövetel tervét derékba törte. Legutóbb egy igazán kerek évforduló is társult e nagyszerű eseményhez, Nádasdladány 750 évfordulóját ünnepelte. A találkozóra akkor több mint hatszázan jöttek el, és idén is népes vendégseregre számítanak a szervezők.

Varga Tünde, a A település vezetőjének az elmondása szerint, minden találkozás és közös élmény egy életre szóló emlékké válik mindenki számára, ami erősíti a közösséget is, ezért is fontos számukra ez az alkalom.

A május 4-re tervezett találkozó programjait is ennek megfelelően alakították a vendégek fogadásától kezdve, ünnepi beszédekkel, díszmenettel, szentmisével, kulturális műsorokkal, egészen a búcsúzásig. A Nádasdy kastély és a helyi Római Katolikus templom meglátogatása nem csupán az egésznaposra tervezett találkozó egyik programja. A kastély üzemeltetése nagyvonalúan járult hozzá a rendezvény lebonyolításához, így a vendégváró sátrat a kastély parkjában állítják majd fel, ezen felül az előzetesen regisztrált vendégek az ikonikus épületet kedvezményes belépővel meg is csodálhatják.

A szervezők külön felhívják a figyelmet a részvételi szándék előzetes bejelentésének fontosságára, hogy a lehető legzökkenőmentesebb legyen a rendezvény lebonyolítása, amelyhez minden elérhetőséget megtalálnak a település közösségi oldalán.