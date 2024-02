Egy magas, és meglehetősen meredek oldalú domb tetején, az emlékmű körül számtalan program és esemény zajlik, emellett egy közeli utca lakosai is sokat járnak arra, ám a lépcső, ami évtizedekig szolgált, elöregedett, így pályázati pénzből újat épít az önkormányzat.

Elbontották az emlékműhöz vezető lépcsősort Kincsesbányán. Ez egy központi helyen lévő és nagyon gyakran használt lépcső, amit évtizedekkel korábban, még a bánya működésének idején építettek. A bányászok stabilan készítették el, de az időjárás miatt a beton felülete nagyon tönkrement.

Fotó: Önkormányzat

– Már a korábbi településvezetők, illetve képviselőtestületek is fel szerették volna újítani, mert ez az emlékműhöz vezető lépcső felvezet a dombra, márpedig minden rendezvényünk ott van. Például az ovisok, illetve az iskolások ott szoktak programokat szervezni, de nem csak emiatt frekventált ez a szakasz, hanem azért is, mert a Március 15-e utcából ezen a lépcsőn járnak le az emberek a boltba, buszmegállóba, úgy általában a központba. Ott fent nagyon sok kisgyermekes család van és emellett sok idős is él, akik napi rendszerességgel használják ezt a lépcsőt. De szeretik ezt a helyet a kutyások, és a sportolók is, ám olyan nagy repedések voltak a régi lépcsőben, és akkora darabok hiányoztak belőle, hogy már nem volt biztonságos – mondta el lapunk kérdésére Murányi Marianna, polgármester.

Fotó: Önkormányzat

A régi lépcső bontása meg is történt, a légkalapács apró darabokra bontotta a régit, hogy átadhassa a helyét az újnak.

– Nem várhatunk tovább, az állapota miatt fel kell újítanunk és most végre sikerült rá pályázatot találnunk. Már 2022-ben is próbálkoztunk és 2023 végén is, amikor sikerült is megnyerni erre a feladatra egy 10 milliós pályázatot a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Némi önrészt is mellé kell tennie az önkormányzatnak, de így nem csak a lépcső újul meg, ugyanis a tervek szerint az új térköves lépcső mellett korlát is lesz, a nagyobb biztonság érdekében – fogalmazott a településvezető.