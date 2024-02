Hatalmas járművek gördültek le egy magyar gyártósorról, hogy közülük kettő erősítse a Fejér megyei tűzoltók munkáját. Az egyik Sárbogárdon, a másik Székesfehérváron teljesít majd szolgálatot. A fehérvári tűzoltólaktanya udvarán, a különleges, sok újdonsággal felszerelt jármű mellett állva megkérdeztük annak kezelőjét, hogy a korábbi fecskendőhöz, a korábbi legjobb, legmodernebb tűzoltóautóhoz képest milyen újdonságokkal bír az AQUAMAN?

–Ez egy Magyarországon gyártott tűzoltóautó, egy Heros AQUAMAN, aminek már a neve is beszédes, hiszen az első tag, az aqua a vízre, az oltóanyagra utal, a másik tag pedig arra, hogy ez egy MAN alvázon épült tűzoltó gépjármű. A fülke, illetve az alváz az teljesen gyári, és maga a felépítmény az, ami itt került rá Magyarországon. Egy 6800 köbcentis, 320 lóerős motor hajtja a járművet, alapból hátsókerék hajtással, de kapcsolható első kerekekkel. Annyi újdonság mindenképpen elmondható az eddigi gépjárművekhez képest, hogy ez már képes menet közbeni tűzoltással segíteni a munkánkat, ami szabadtéri tüzek oltásánál nagyon jól tud jönni. Nagyon nagy segítség, hogy ott van az elején egy avaroltó–mondta Fülöp Tamás tűzoltó törzszászlós

Akkumulátoros eszközökkel szerelték fel

A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság különlegesszer-kezelője további újdonságokkal is szolgált.

–A trepnik kialakítása is jó, hiszen a lehúzást követően látható, hogy egy szinte egybefüggő, teljes járófelületet alakítottak ki az autó mentén és így kényelmesen elérhetők a felső polcrendszerek is. Külön kiemelném az újdonságok közül, hogy erre a kocsira új, akkumulátoros feszítővágó berendezés került, töltővel, tartalék akkumulátorral együtt. Óriási előnyt jelent ez, hiszen mivel nincs semmilyen benzinmotoros egység, így könnyebb kezelni, és nincs füst, emiatt zárt térben is jól és biztonságosan használható, például egy buszbaleset során az utastérben–mondta a törzszászlós, akitől azt is megtudtuk, hogy sokkal mobilabb így ez az szeszköz, hiszen nincsenek kiálló kábelek, vezetékek és hogy egy töltéssel, időjárástól függően, akár 20-25 percet is lehet dolgozni egy akkumulátorral. Persze ha lemerült sem kell a töltésre várni, hiszen van tartalék aksi is a málhában–magyarázta Fülöp Tamás.

Az új fecskendő nagyobb, és magasabb, mint korábbi társai, arról nem is beszélve, hogy óriási málhaterhet, és négy köbméter vizet visz, így adott a kérdés a kezelő felé, hogy milyen menettulajdonságai vannak, akár az aszfalton, akár terepen a kocsinak?

–Dinamikusabb, mint az eddigiek és valóban mások a méretei, ezért meg kell szokni a. Méretei és tömege ellenére még terepen is egy viszonylag jól viselkedő járműről beszélünk, mondta a törzszászlós.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyha állományba kerül egy ilyen autó, akkor kell-e valami különbözeti, vagy gépkezelői vizsgát tennie a szer kezelőjének?