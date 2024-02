Második megtiszteltetés 28 perce

Az Enyingi Szirombontogató Óvoda újabb elismerést kapott (videó, galéria)

Az Enyingi Szirombontogató Óvoda nem csak a pedagógia terén ér el kiemelkedő eredményeket, hanem az egészségnevelés és elsősegélynyújtás területén is példamutató munkát végez, amelyet most másodszor is az Oktatási Hivatal Bázisintézményi címével ismertek el.

Az Enyingi Szirombontogató Óvoda óvodásai Teddy Maci programon vettek részt, ahol megtanulták az emberi test működését és az egészségmegőrzés fontosságát is Forrás: Enyingi Szirombontogató Óvoda

Az Enyingi Szirombontogató Óvoda újra elismerést kapott az Oktatási Hivataltól. A pedagógiai színvonal és az innovatív nevelési módszerek terén elért eredményeik révén második alkalommal is megkapták a Bázisintézményi címet – tudtuk meg Tolnai Zsuzsannától, az intézmény vezetőjétől. Ez a cím nem csak a nevelési kiválóságot ismeri el, hanem a közösségépítő tevékenységet és az egészségnevelés terén végzett munkát is. A Szirombontogató Óvoda 2010 óta tagja a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi hálózatának, ami lehetőséget biztosított számukra, hogy egyedülálló programokkal bővítsék az egészségnevelést. Az egyik ilyen program az Orvostanhallgatók Egyesületének Teddy Maci programja, amelyen csütörtökön közel 80 nagycsoportos óvodás vett részt, amelynek során az óvodások játékos környezetben ismerkedhettek meg az emberi test működésével és az egészségmegőrzés fontosságával. Kluge Ida Berta – vagy ahogy a gyerekek ismerik, Teddy Doktor – érthető és szórakoztató módon vezette be a gyerekeket az egészségügyi ismeretek világába. A program sikere abban rejlik, hogy a gyerekek aktív résztvevőivé válnak a tanulási folyamatnak, így könnyebben megértik és sajátítják el az új információkat. A nevelési programok mellett az óvoda komoly hangsúlyt fektet a balesetmegelőzésre és az elsősegélynyújtás alapjainak megismertetésére is. Ezt a szakmai nap keretében Szemlédy Ida és a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum oktatóinak és növendékeinek közreműködésével valósították meg. Az óvoda dolgozói számára tartott képzés során a legfontosabb elsősegélynyújtási ismereteket frissítették fel, így biztosítva, hogy a gyermekek biztonságban érezhessék magukat. A Szirombontogató Óvoda elismerése nem csak az intézmény számára jelent büszkeséget, hanem az egész közösség számára is. Az óvoda pedagógusainak és dolgozóinak elkötelezettsége, valamint a programok sikere azt mutatja, hogy az oktatás és nevelés terén végzett munka meghatározó lehet a gyermekek jövője szempontjából. Az ismételt elismerés megerősíti, hogy az Enyingi Szirombontogató Óvoda a helyes úton halad, és továbbra is példaként szolgálhat más nevelési intézmények számára is.





